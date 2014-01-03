Участники Рождественского хоккейного турнира из Канады искупались в ледяной воде в рамках благотворительной акции

Новости Беларуси. До старта Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента Беларуси остаются считанные часы. Участие в открытии 10-го юбилейного спортивного форума примет Александр Лукашенко. Церемония пройдет в столичном Дворце спорта в 18 часов. Неофициальный чемпионат мира получился на редкость представительным. Главный приз оспорят 12 дружин. В эти минуты проходят три дуэли. Так, в «Чижовка-арене» играют команды России и Чехии. Наши восточные соседи – традиционные участники рождественских игр. Причем дважды дружина увозила главный приз. Как будет на сей раз, покажет время.

Однако одно обстоятельство оказалось неизменным – уровень гостеприимства. Несмотря на то, что спортсмены еще не успели втянуться в соревновательную атмосферу, заметить комплекс и уровень организации форума они смогли.

Дмитрий Субботин, хоккеист сборной России:

Планы у нас всегда одни: мы приехали побеждать на этом турнире, поэтому будем стараться, будем стремиться к этому, подходить.

Хорошая площадка, хороший свет, лед хороший, гладкий. Хорошие впечатления. Приятно играть на такой арене.

Перед тем, как выйти на лед, хоккеисты из Канады решили искупаться в Комсомольском озере. Холодная вода не только не остудила пыл, но даже взбодрила спортсменов. Впрочем, за таким экстримом стоит весьма благородная цель. У себя на родине они поспорили, что окунуться в прорубь, и тем самым собрали весомую сумму. Ее спортсмены пожертвуют детскому дому во время рождественской акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером им предстоит выйти на лед, но днем они решили уйти под него. В полном составе сборная Канады появляется на набережной Комсомольского озера. Такого в истории турнира еще не было: спортсмены готовы на заплыв.

Керри Гуле, нападающий сборной команды Канады:

Последний раз зимой я окунался в Балтийское море. Это было двадцать лет назад.

До крещенских морозов, конечно, далеко. Но и при температуре ноль градусов у воды едва ли будешь чувствовать себя комфортно. Впрочем, хоккеисты настроены решительно. Тем более за экстремальным погружением стоит благородная цель.

Келли Эллин, нападающий сборной команды Канады:

В прошлом году мы посещали детский приют. В этом снова — навестим ребят. У себя на родине мы заключили пари, что совершим какой-нибудь сумасшедший поступок. Например, искупаемся в проруби. Собрали среди друзей и знакомых деньги, теперь пожертвуем эту сумму детям.

Даже от самой картины у наблюдающих — мороз по коже, но эти парни, похоже, из стали.

Холодная вода не только не остудила пыл, но даже взбодрила участников. Говорят, зарядились перед первым матчем.

Пэт Соден, нападающий сборной команды Канады:

Я думаю это поможет нам отлично выступить. Мы часто перед игрой принимаем холодные ванны. Это хорошо для разогрева мышц.

После экспресс-закаливания они отправились в гостиницу — отогреваться. Затем — по магазинам, за согревающими уже душу подарками. В лавке сувениров канадцы освоились быстро. Правда, без перебежек от стенда к стенду не обошлось. Удалось заморским гостям даже примерить роль белоруса. А здесь и языковой барьер стирается сам собой.

Каждый из них приобрел подарок как для себя, так и для родных. Керамика, куклы, изделия из соломы... И все-таки кое в чем их вкусы совпали на сто процентов. Эти шкатулки они выбрали, не сговариваясь.

Эту частичку хоккея они увезут с собой, но на первенство обещают вернуться, ведь спортивный дух ничего не заменит.

К слову, Рождественский турнир в 2013 году станет своеобразной подготовкой к чемпионату мира по хоккею, который Минск примет уже через несколько месяцев. Соревнование продемонстрирует готовность гостиничного комплекса, инфраструктуры, торговых объектов ко встрече спортсменов и гостей. А организаторы позаботятся об удобстве белорусских болельщиков, которые захотят посетить матчи чемпионата.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:

В 2014 году Рождественский турнир является юбилейным, он будет уже 10-й, поэтому Президентский спортивный клуб решил в преддверии чемпионата мира подарить возможность болельщикам Рождественского турнира посетить в том числе и матчи чемпионата мира. Болельщик, который посетит вечерние матчи во Дворце спорта с 3 по 6 января, сможет заполнить карточку участника. В дальнейшем организаторы определят трех участников, которые получат в руки два счастливых билета, точнее, абонемента на все матчи Беларуси на групповом этапе.