Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Витебском регионе проходит областной этап соревнований. За право представить северный край страны на республике сражаются более 300 ребят в четырех возрастных категориях. Им предстоит испытать себя двумя дисциплинами: масс-стартом и смешанной эстафетой.
В 2021 году мальчишкам и девчонкам почти повезло с погодой – по крайней мере тренировались юные спортсмены в настоящую зиму.
Сергей Бабич, главный судья соревнований:
Рады тому, что выпал наконец-то снег в этом году, с учетом того, что в прошлом году снега не было. И была надежда, что ребята подготовятся к соревнованиям на хорошем уровне.
На самом деле погода немного свои коррективы вносит. Но, тем не менее, благодаря тому, что трасса училища олимпийского резерва подготовлена, мы видим, что ребята показывают и хороший уровень владения лыжным ходом, и хорошее владение винтовкой на огневых рубежах.
Ксения Палын, участница соревнований:
Так вот, прикольненько, даже эмоции какие-то дает. Сначала, перед соревнованиями, когда еще ты не бежишь, кажется, что ты упадешь, последняя будешь, но потом все как-то делается.
На республиканский этап из Витебской области пройдут только 26 лучших ребят из всех возрастных категорий. Решающие гонки турнира пройдут с 8 по 14 февраля в Раубичах.