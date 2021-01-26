Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается

Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается

26 января 2021 21:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается-1

В Витебском регионе проходит областной этап соревнований. За право представить северный край страны на республике сражаются более 300 ребят в четырех возрастных категориях. Им предстоит испытать себя двумя дисциплинами: масс-стартом и смешанной эстафетой.

Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается-4

В 2021 году мальчишкам и девчонкам почти повезло с погодой – по крайней мере тренировались юные спортсмены в настоящую зиму.

Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается-7

Сергей Бабич, главный судья соревнований:
Рады тому, что выпал наконец-то снег в этом году, с учетом того, что в прошлом году снега не было. И была надежда, что ребята подготовятся к соревнованиям на хорошем уровне.

На самом деле погода немного свои коррективы вносит. Но, тем не менее, благодаря тому, что трасса училища олимпийского резерва подготовлена, мы видим, что ребята показывают и хороший уровень владения лыжным ходом, и хорошее владение винтовкой на огневых рубежах.

Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается-10

Ксения Палын, участница соревнований:
Так вот, прикольненько, даже эмоции какие-то дает. Сначала, перед соревнованиями, когда еще ты не бежишь, кажется, что ты упадешь, последняя будешь, но потом все как-то делается.

Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается-13

На республиканский этап из Витебской области пройдут только 26 лучших ребят из всех возрастных категорий. Решающие гонки турнира пройдут с 8 по 14 февраля в Раубичах.

# Биатлон # Сергей Бабич # Ксения Палын # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эта Олимпиада для нас недосягаема, но мы готовимся к чемпионату Европы». В Минске стартовал ЧБ по бадминтону
26 января 2021 16:26

«Эта Олимпиада для нас недосягаема, но мы готовимся к чемпионату Европы». В Минске стартовал ЧБ по бадминтону

Футбол. Эрвейн Мукам покинул БАТЭ, а Павел Савицкий будет играть за «Рух»
26 января 2021 15:11

Футбол. Эрвейн Мукам покинул БАТЭ, а Павел Савицкий будет играть за «Рух»

Трансферное окно в чемпионате Беларуси по хоккею. Какие перестановки происходят в командах?
26 января 2021 15:09

Трансферное окно в чемпионате Беларуси по хоккею. Какие перестановки происходят в командах?