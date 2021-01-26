Участница Витебского областного этапа «Снежного снайпера»: перед соревнованиями кажется, что последняя будешь, но потом всё как-то делается

В Витебском регионе проходит областной этап соревнований. За право представить северный край страны на республике сражаются более 300 ребят в четырех возрастных категориях. Им предстоит испытать себя двумя дисциплинами: масс-стартом и смешанной эстафетой.

В 2021 году мальчишкам и девчонкам почти повезло с погодой – по крайней мере тренировались юные спортсмены в настоящую зиму.

Сергей Бабич, главный судья соревнований:

Рады тому, что выпал наконец-то снег в этом году, с учетом того, что в прошлом году снега не было. И была надежда, что ребята подготовятся к соревнованиям на хорошем уровне.

На самом деле погода немного свои коррективы вносит. Но, тем не менее, благодаря тому, что трасса училища олимпийского резерва подготовлена, мы видим, что ребята показывают и хороший уровень владения лыжным ходом, и хорошее владение винтовкой на огневых рубежах.