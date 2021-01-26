Футбол. Эрвейн Мукам покинул БАТЭ, а Павел Савицкий будет играть за «Рух»

Новости Беларуси. Французский полузащитник Эрвейн Мукам покинул расположение БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В белорусском клубе футболист провел два с половиной сезона, отыграв в 62 матчах – 10 голов и 14 передач.

Также полузащитник Павел Савицкий покинул брестское «Динамо» и перешел в «Рух». Контракт рассчитан до конца сезона. Савицкий провел в «Динамо» три сезона. В 99 матчах он забил 42 мяча и отдал 14 передач. С брестчанами Савицкий становился чемпионом страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.