«Эта Олимпиада для нас недосягаема, но мы готовимся к чемпионату Европы». В Минске стартовал ЧБ по бадминтону

Новости Беларуси. Во вторник, 26 января, в Минске стартовал чемпионат Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыгрывают пять комплектов наград: два в личном зачете, два в парном и один в миксте.

Турнир традиционно начался с командного первенства, победитель которого определится в среду. Стоит отметить, что в соревнованиях принимают участие около 70 спортсменов, в их числе и лидеры сборной Алеся Зайцева, Анастасия Чернявская, Юлия Бицунова и Марианна Вербицкая. Девушки готовятся к чемпионату Европы, который в апреле примет Киев.

Анатолий Хмарук, ответственный секретарь Белорусской федерации бадминтона:

К сожалению, эта Олимпиада пока для нас недосягаема, но мы готовимся к чемпионату Европы – тоже очень серьезный старт и очень тяжело туда попасть, так как система отбора такая же, как и на Олимпиаду. Для нас это тоже очень ответственные соревнования.

Чемпионат страны – первый старт в 2021 году, до этого наши бадминтонисты в течении полугода только тренировались и на турнире готовы показать все, на что способны. Уже появились молодые и перспективные спортсмены, которые имеют амбициозные планы и метят на Олимпийские игры в Париже.

Дмитрий Сайдаков, участник соревнований:

Судя по теперешним играм, есть очень много перспективных ребят, которые что-то уже начинают показывать. Притом что до взрослых им еще пару лет, но в силу своих амбиций они уже готовы рвать и метать, как говорится, и наступают на пятки. У меня цель – выиграть основные старты, чемпионаты мира, Европы и Олимпиаду.