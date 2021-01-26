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Трансферное окно в чемпионате Беларуси по хоккею. Какие перестановки происходят в командах?

26 января 2021 15:09
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Новости Беларуси. Менее недели остается до закрытия трансферного окна в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У клубов остается совсем немного времени, чтобы причесать состав к решающей стадии турнира.

Трансферное окно в чемпионате Беларуси по хоккею. Какие перестановки происходят в командах?-1

Столичная «Юность» отозвала из аренды голкипера Ростилава Зиновенко, который последние месяцы выступал в оршанском «Локомотиве». За «железнодорожников» 19-летний вратарь провел 16 матчей, отразив 92 % бросков при коэффициенте надежности «2,26». На его место в Оршу перебрался Константин Козловский из «Могилева». В этом году за основу он сыграл в шести матчах, столько же за фарм-клуб.

Трансферное окно в чемпионате Беларуси по хоккею. Какие перестановки происходят в командах?-4

В свою очередь «Неман» обнародовал две трансферные новости. Команду покинул защитник Илья Сушко, на его счету результативная передача в 16 встречах при показателе полезности «-3». Также на драфт отказов выставлен нападающий Артур Дриндрожик. Он принял участие в 30 играх, набрав 9 очков.

# Хоккей Беларуси # Ростилав Зиновенко # Константин Козловский # Илья Сушко # Артур Дриндрожик # Фотофакт

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