Трансферное окно в чемпионате Беларуси по хоккею. Какие перестановки происходят в командах?

Новости Беларуси. Менее недели остается до закрытия трансферного окна в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У клубов остается совсем немного времени, чтобы причесать состав к решающей стадии турнира.

Столичная «Юность» отозвала из аренды голкипера Ростилава Зиновенко, который последние месяцы выступал в оршанском «Локомотиве». За «железнодорожников» 19-летний вратарь провел 16 матчей, отразив 92 % бросков при коэффициенте надежности «2,26». На его место в Оршу перебрался Константин Козловский из «Могилева». В этом году за основу он сыграл в шести матчах, столько же за фарм-клуб.