Участница турнира BELGLOBAL CUP: сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть

Юлия Перепехина, участница турнира:

Вообще, нравятся эти турниры, тут есть шанс поиграть с соперниками из разных стран, и вообще очень нравится, и уже не первый раз. Этот турнир и опыт, и, нет не скажу, что работа над ошибками, получать опыт, играть с хорошими детьми. Так как сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть.