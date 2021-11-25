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Участница турнира BELGLOBAL CUP: сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть

25 ноября 2021 20:43
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Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит международный юниорский турнир BELGLOBAL CUP. Участие в соревнованиях принимают представители 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участница турнира BELGLOBAL CUP: сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть-1

«Стараются по максимуму выкладываться». В международном турнире BELGLOBAL CUP играют теннисисты из 13 стран – читайте здесь.

Участница турнира BELGLOBAL CUP: сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть-4

Юлия Перепехина, участница турнира:
Вообще, нравятся эти турниры, тут есть шанс поиграть с соперниками из разных стран, и вообще очень нравится, и уже не первый раз. Этот турнир и опыт, и, нет не скажу, что работа над ошибками, получать опыт, играть с хорошими детьми. Так как сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть.

Участница турнира BELGLOBAL CUP: сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть-7

Уже завтра, 26 ноября, пройдут финалы в парных разрядах, а в субботу, 27 ноября, определятся сильнейшие в одиночках. Торжественное закрытие состоится сразу после игр. Там наградят не только победителей, но и всех участников.

# Теннис # Артем Сергиевич # Юлия Перепехина # Вера Лапко # Арина Соболенко # Фотофакт

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