Участница турнира BELGLOBAL CUP: сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть

Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит международный юниорский турнир BELGLOBAL CUP. Участие в соревнованиях принимают представители 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит международный юниорский турнир BELGLOBAL CUP. Участие в соревнованиях принимают представители 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Стараются по максимуму выкладываться». В международном турнире BELGLOBAL CUP играют теннисисты из 13 стран – читайте здесь.
Юлия Перепехина, участница турнира:
Вообще, нравятся эти турниры, тут есть шанс поиграть с соперниками из разных стран, и вообще очень нравится, и уже не первый раз. Этот турнир и опыт, и, нет не скажу, что работа над ошибками, получать опыт, играть с хорошими детьми. Так как сейчас трудно выехать, есть шанс – надо играть.
Уже завтра, 26 ноября, пройдут финалы в парных разрядах, а в субботу, 27 ноября, определятся сильнейшие в одиночках. Торжественное закрытие состоится сразу после игр. Там наградят не только победителей, но и всех участников.