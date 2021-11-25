«Стараются по максимуму выкладываться». В международном турнире BELGLOBAL CUP играют теннисисты из 13 стран

Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит международный юниорский турнир BELGLOBAL CUP. Участие в соревнованиях принимают представители 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит международный юниорский турнир BELGLOBAL CUP. Участие в соревнованиях принимают представители 13 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Возраст юных чемпионов не превышает 16 лет. 20 и 21 ноября прошла квалификация турнира, а теперь участники борются за титул лучшего в основной сетке. В 2013 году абсолютной победительницей турнира была Вера Лапко, а на следующий год – вторая ракетка мира Арина Соболенко. Поэтому у участников нынешнего старта есть не только цель, но и стимул – составить в будущем конкуренцию звездным теннисисткам.
Артем Сергиевич, директор турнира:
Такие турниры у нас проводятся почти каждый год, это уже вторая неделя такого турнира. В основном играют дети с 2005 по 2008 год. Играют в перспективный теннис и стараются по максимуму выкладываться в каждом матче, у кого-то получается выигрывать, у кого-то естественно получается проигрывать.