Усыпили бдительность. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Динамо-Минск», проигрывая 4 шайбы

Новости Беларуси. Во втором матче выездной серии Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» попыталось прервать череду поражений, но не получилось. Лидер Восточной конференции, магнитогорский «Металлург», сделал упор на психологию, усыпив бдительность противника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Крэйга Вудкрофта резво стартанули и были фаворитами целых два периода. Первая шайба в ворота хозяев прилетела уже на 11-й минуте матча, ее исполнителем стал 18-летний Александр Суворов, это его 3-я шайба в КХЛ. Буквально через три минуты Артем Демков удвоил преимущество. После перерыва белорусы не сбавили темп и третье взятие ворот магнитогорцев завершилось победой. Отличился Адам Альмквист.