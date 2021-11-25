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Усыпили бдительность. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Динамо-Минск», проигрывая 4 шайбы

25 ноября 2021 20:05
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Новости Беларуси. Во втором матче выездной серии Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» попыталось прервать череду поражений, но не получилось. Лидер Восточной конференции, магнитогорский «Металлург», сделал упор на психологию, усыпив бдительность противника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Усыпили бдительность. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Динамо-Минск», проигрывая 4 шайбы-1

Подопечные Крэйга Вудкрофта резво стартанули и были фаворитами целых два периода. Первая шайба в ворота хозяев прилетела уже на 11-й минуте матча, ее исполнителем стал 18-летний Александр Суворов, это его 3-я шайба в КХЛ. Буквально через три минуты Артем Демков удвоил преимущество. После перерыва белорусы не сбавили темп и третье взятие ворот магнитогорцев завершилось победой. Отличился Адам Альмквист.

Усыпили бдительность. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Динамо-Минск», проигрывая 4 шайбы-4

Четвертая шайба в рамке россиян оказалась на 36-й минуте игры. И тут хозяева проснулись и начали набирать обороты. Им хватило третьей двадцатиминутки, чтобы сравнять счет – 4:4. Как следствие – овертайм, а после – буллиты. Итоговый счет – 5:4 в пользу «Металлурга».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Артем Демков # Александр Суворов # Адам Альмквист # Фотофакт

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