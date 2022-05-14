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Теперь восьмикратные чемпионки страны. Волейбольная «Минчанка» завоевала золотые медали на ЧБ

14 мая 2022 19:03
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» в финальной серии одержали третью победу над «Прибужьем» и стали обладательницами золотых медалей чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теперь восьмикратные чемпионки страны. Волейбольная «Минчанка» завоевала золотые медали на ЧБ-1

Два первых матча финальной серии, которые прошли в столичном Дворце спорта «Уручье», завершились уверенными победами «Минчанки» с одинаковым счетом 3:0. Третий поединок состоялся 14 мая в городе над Бугом, на родной для «Прибужья» площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

Теперь восьмикратные чемпионки страны. Волейбольная «Минчанка» завоевала золотые медали на ЧБ-4

Сенсации не произошло. Правда, брестские волейболистки пытались изменить игровую парадигму, на протяжении поединка предпринимали вылазки и совершали контрудары.  

Теперь восьмикратные чемпионки страны. Волейбольная «Минчанка» завоевала золотые медали на ЧБ-7

Особенно удалась «Прибужью» третья партия. Проигрывая на старте со счетом 0:7, впоследствии команда Натальи Мелянюк оказала достойное сопротивление соперницам, в концовке сета даже вела в счете, однако опытные и мастеровитые волейболистки «Минчанки» не позволили дерзким хозяйкам площадки взять верх.  

Теперь восьмикратные чемпионки страны. Волейбольная «Минчанка» завоевала золотые медали на ЧБ-10

Столичные волейболистки выиграли поединок 3:0. Счет по партиям 25:19, 25:16, 25:23. Волейболистки «Минчанки» завоевали звание восьмикратных чемпионок страны.  

# Волейбол # Наталья Мелянюк # Фотофакт

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