Теперь восьмикратные чемпионки страны. Волейбольная «Минчанка» завоевала золотые медали на ЧБ

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» в финальной серии одержали третью победу над «Прибужьем» и стали обладательницами золотых медалей чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два первых матча финальной серии, которые прошли в столичном Дворце спорта «Уручье», завершились уверенными победами «Минчанки» с одинаковым счетом 3:0. Третий поединок состоялся 14 мая в городе над Бугом, на родной для «Прибужья» площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

Сенсации не произошло. Правда, брестские волейболистки пытались изменить игровую парадигму, на протяжении поединка предпринимали вылазки и совершали контрудары.

Особенно удалась «Прибужью» третья партия. Проигрывая на старте со счетом 0:7, впоследствии команда Натальи Мелянюк оказала достойное сопротивление соперницам, в концовке сета даже вела в счете, однако опытные и мастеровитые волейболистки «Минчанки» не позволили дерзким хозяйкам площадки взять верх.