Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ

Ваграм Оганисян, старший тренер сборной Беларуси (U-17) по женской борьбе:

Этот старт мы делали главным стартом, отталкиваясь от чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Поэтому мы нашли альтернативу и внесли предложение о проведении этих соревнований здесь, в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки», где отозвались наши соседи, союзники. Это россияне. И я вам скажу, что здесь участвует непосредственно сборная России. У них состав лучший. И конкурируем мы только с лучшим составом.