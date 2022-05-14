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Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ

14 мая 2022 19:04
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Новости Беларуси. В «Стайках» стартовал международный юниорский турнир по женской борьбе на призы Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из Беларуси, России и Азербайджана.  

Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ-1

Ваграм Оганисян, старший тренер сборной Беларуси (U-17) по женской борьбе:  
Этот старт мы делали главным стартом, отталкиваясь от чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Поэтому мы нашли альтернативу и внесли предложение о проведении этих соревнований здесь, в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки», где отозвались наши соседи, союзники. Это россияне. И я вам скажу, что здесь участвует непосредственно сборная России. У них состав лучший. И конкурируем мы только с лучшим составом.  

Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ-4

Завтра, 15 мая, соревнования продолжатся матчевой встречей сборных команд Беларуси и Российской Федерации.  

Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать». Читайте здесь.  

# Борьба # Алим Селимов # Фотофакт

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