Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ

Новости Беларуси. В «Стайках» стартовал международный юниорский турнир по женской борьбе на призы Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из Беларуси, России и Азербайджана.
Новости Беларуси. В «Стайках» стартовал международный юниорский турнир по женской борьбе на призы Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из Беларуси, России и Азербайджана.
Ваграм Оганисян, старший тренер сборной Беларуси (U-17) по женской борьбе:
Этот старт мы делали главным стартом, отталкиваясь от чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Поэтому мы нашли альтернативу и внесли предложение о проведении этих соревнований здесь, в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки», где отозвались наши соседи, союзники. Это россияне. И я вам скажу, что здесь участвует непосредственно сборная России. У них состав лучший. И конкурируем мы только с лучшим составом.
Завтра, 15 мая, соревнования продолжатся матчевой встречей сборных команд Беларуси и Российской Федерации.
Глава Белорусской федерации борьбы: «Хочешь быть сильнее – тренируйся с сильными. По этому принципу и мы начали работать». Читайте здесь.