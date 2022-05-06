«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр

Празднично и красочно подвел олимпийские итоги Белорусский союз конькобежцев. В самом сердце «Чижовка-Арены» под бурные аплодисменты зрителей наша команда получила поздравления и приняла ценные подарки от Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма, а также Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:

У нас непочатый край работы впереди. Нам надо возродить белорусское катание, чтобы оно было на всех уровнях: на детском, на среднем, на взрослом, на юниорском, – чтобы оно было конкурентоспособным. Нам нужны грамотные тренерские кадры, которые мы ищем и в Беларуси, и за рубежом, чтобы начать. Практика показывает, что с момента возвращения или появления на Олимпийских играх до медали проходит примерно 20-25 лет. Мы попытаемся это сделать хотя бы вдвое короче.