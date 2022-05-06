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«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр

06 мая 2022 19:52
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Празднично и красочно подвел олимпийские итоги Белорусский союз конькобежцев. В самом сердце «Чижовка-Арены» под бурные аплодисменты зрителей наша команда получила поздравления и приняла ценные подарки от Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма, а также Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр-1

Фигуристка Виктория Сафонова впервые в истории суверенной Беларуси смогла пробиться в произвольную программу и заняла итоговое 13 место. Пока белорусские коньковые виды спорта растут, крепнут и набираются опыта. Но уже совсем скоро кропотливая работа десятков специалистов воплотится в хороший результат.  

«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр-4

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:  
У нас непочатый край работы впереди. Нам надо возродить белорусское катание, чтобы оно было на всех уровнях: на детском, на среднем, на взрослом, на юниорском, – чтобы оно было конкурентоспособным. Нам нужны грамотные тренерские кадры, которые мы ищем и в Беларуси, и за рубежом, чтобы начать. Практика показывает, что с момента возвращения или появления на Олимпийских играх до медали проходит примерно 20-25 лет. Мы попытаемся это сделать хотя бы вдвое короче.  

«У нас непочатый край работы впереди». Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги Олимпийских игр-7

Также были определены победители в номинации «Спортсмен года». Награду получили шесть атлетов: конькобежцы Ирина Зуева и Игнат Головатюк, фигуристы Виктория Сафонова и Константин Милюков, в шорт-треке отмечены Мария Изофатова и Никита Мигдалев.  

Игнат Головатюк прокомментировал завершение сезона: «Надеюсь, что у нас все получится и мы будем участвовать в следующих Олимпийских играх» (подробности здесь).

# Зимняя Олимпиада # Олег Васильев # Виктория Сафонова # Ирина Зуева # Игнат Головатюк # фигуристы Виктория Сафонова # Константин Милюков # Мария Изофатова # Никита Мигдалев # Фотофакт

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