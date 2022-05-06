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Восемь белорусских хоккеистов попали в финальный преддрафтовый рейтинг НХЛ

06 мая 2022 11:56
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный преддрафтовый рейтинг спортсменов. В него попали сразу восемь белорусских хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Восемь белорусских хоккеистов попали в финальный преддрафтовый рейтинг НХЛ-1

Среди голкиперов, играющих в Северной Америке, Иван Жигалов расположился на втором месте. Высшую позицию среди полевых игроков занял Егор Сидоров – 95-я строчка. Также в список вошли Даниил Боуруш и Захар Польшаков. 143-е и 217-е места соответственно. В реестр игроков, выступающих в Европе, попали еще 4 наших атлета: Александр Муромцев, Николай Тишкевич, Владислав Пашуто и Павел Камко. Первый раунд драфта состоится 7 июля, остальные пройдут на следующий день.

# Хоккей # Александр Муромцев # Даниил Боуруш # Захар Польшаков # Николай Тишкевич # Иван Жигалов # Владислав Пашуто # Павел Камко # Фотофакт

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