Игнат Головатюк: «Надеюсь, что у нас всё получится и мы будем участвовать в следующих Олимпийских играх»

Празднично и красочно подвел олимпийские итоги Белорусский союз конькобежцев. В самом сердце «Чижовка-Арены» под бурные аплодисменты зрителей наша команда получила поздравления и приняла ценные подарки от Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма, а также Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На «белом» мультифоруме в Пекине рекордсмену Игнату Головатюку не хватило до олимпийской бронзы всего 15 сотых. Очередной сезон завершен, и сегодня профессионалы уже строят планы на следующие четыре года, несмотря ни на что.

Игнат Головатюк, участник Олимпийских игр (конькобежный спорт):

Сезоном доволен. Да, было обидно, что не хватило мне чуть-чуть до медали (15 сотых), но я верю, что все впереди, что движусь в нужном направлении. Что сделали такой праздник, конечно, спасибо «Чижовка-Арене», спасибо СК, очень грандиозно, много народу. Чтобы подготовиться к следующим Олимпийским играм, мне нужна конкуренция, условия, и я надеюсь, что у нас все получится и мы будем участвовать в следующих Олимпийских играх.