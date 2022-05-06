«Минчанки» легко обыграли «Прибужье» на ЧБ по волейболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по волейболу в первом матче финальной серии «Минчанка» не оставила шансов «Прибужью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет по сетам: 25:13, 25:12, 25:11 в пользу подопечных Станислава Саликова. Коллективы играли до трех побед. Напомним, волейболистки «Минчанки» брали трофей национального первенства уже шесть сезонов к ряду. И сейчас очень близки к седьмому титулу подряд. Следующая встреча пройдет 7 мая во Дворце спорта «Уручье».