У «Минск-Арены» почтили память игроков ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 12 лет назад

Ярославский «Локомотив», в составе которого были собраны звезды Континентальной хоккейной лиги, летел на стартовый поединок сезона в Минск и попал в авиакатастрофу. Выжил лишь один пассажир, 44 человека погибли. Среди них было три белоруса – Руслан Салей, Сергей Остапчук и Николай Кривоносов.

Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:

Все переживали и чтили память тех погибших специалистов, которые были в этом самолете. Не только Беларусь скорбела, но еще и шесть стран, которые потеряли тех легендарных людей, которые позволяли ими восхищаться и мотивировали всех детей, которые были в спорте. Поэтому чтить память сегодня и принести цветы к этому мемориалу – это самое минимальное, что мы можем делать. Мы можем помнить о тех героях и рассказывать подрастающему поколению о тех подвигах, которые они сделали.