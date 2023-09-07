У «Минск-Арены» почтили память игроков ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 12 лет назад

Трагедия, которая произошла 12 лет назад, без преувеличения потрясла всю мировую спортивную общественность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Трагедия, которая произошла 12 лет назад, без преувеличения потрясла всю мировую спортивную общественность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ярославский «Локомотив», в составе которого были собраны звезды Континентальной хоккейной лиги, летел на стартовый поединок сезона в Минск и попал в авиакатастрофу. Выжил лишь один пассажир, 44 человека погибли. Среди них было три белоруса – Руслан Салей, Сергей Остапчук и Николай Кривоносов.
Сотрудники минского «Динамо» приняли участие в акции памяти о ярославском «Локомотиве» у мемориала, который установлен у «Минск-Арена».
Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:
Все переживали и чтили память тех погибших специалистов, которые были в этом самолете. Не только Беларусь скорбела, но еще и шесть стран, которые потеряли тех легендарных людей, которые позволяли ими восхищаться и мотивировали всех детей, которые были в спорте. Поэтому чтить память сегодня и принести цветы к этому мемориалу – это самое минимальное, что мы можем делать. Мы можем помнить о тех героях и рассказывать подрастающему поколению о тех подвигах, которые они сделали.