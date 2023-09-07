«Нужно резво ехать, чтобы выиграть». Стартовал чемпионат Беларуси по конкуру

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по конкуру – заключительный старт летнего сезона. Спортсмены выступают под открытым небом. На награды претендуют сильнейшие всадники страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе турнира три дисциплины. Малый круг для лошадей пятилеток и молодых всадников, где участники проходят восемь барьеров высотой до 120 сантиметров. Средний, где в борьбу включаются топовые спортсмены, максимальная высота планки – 130 сантиметров, а лошади старше шести лет. Большой круг – это олимпийская программа, там выступают исключительно лидеры, здесь 12 препятствий, высота которых – полтора метра. В первый соревновательный день состоялась квалификация во всех трех маршрутах.

Владимир Юркевич, судья международной категории:

Этот маршрут скоростной, поэтому нужно резво ехать, чтобы выиграть. Победитель определяется по сумме штрафных очков, то есть без штрафных очков, и по лучшему времени прохождения маршрута. Меня в последнее время удивляет то, что у нас в основном девочки становятся победителями. Мне нравится очень езда Махнач. Просто удивительные девчонки едут, не хуже парней, а то и лучше – просто прекрасно.