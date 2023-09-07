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Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

07 сентября 2023 13:20
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Арина Соболенко продолжает победоносное шествие по кортам последнего в сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска добралась уже до полуфинала.

Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису-1

В ¼ будущая первая ракетка мира разгромила китаянку Синвэнь Жен. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:4. В следующем матче Соболенко померяется силами с американкой Мэдисон Киз.

# Теннис # Арина Соболенко # Мэдисон Киз # Синвэнь Жен # Фотофакт

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