Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Арина Соболенко продолжает победоносное шествие по кортам последнего в сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска добралась уже до полуфинала.

В ¼ будущая первая ракетка мира разгромила китаянку Синвэнь Жен. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:4. В следующем матче Соболенко померяется силами с американкой Мэдисон Киз.