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«Неман» и «Гомель» забросили 9 шайб в матче ЧБ по хоккею. Итоги игрового дня

07 сентября 2023 13:21
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Новости Беларуси. Голевую феерию выдали «Неман» и «Гомель» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. На двоих соперники забросили 9 шайб. Вначале солировал гродненский клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем первое и второе взятия ворот разделило всего 9 секунд.

Более того, к началу второго отрезка «Неман» повел – 3:1. Однако удержать такое приемлемое преимущество не удалось. Примечательно, что и «Гомель» отплатил сопернику двумя быстрыми голами. Буйницкий и Секерин уложились в 9 секунд. Дальше матч вели уже гости. В итоге их победа – 5:4.

«Неман» и «Гомель» забросили 9 шайб в матче ЧБ по хоккею. Итоги игрового дня-1

В других противостояниях сильнее соперников были «Шахтер» и «Витебск».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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