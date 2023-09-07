«Неман» и «Гомель» забросили 9 шайб в матче ЧБ по хоккею. Итоги игрового дня

Новости Беларуси. Голевую феерию выдали «Неман» и «Гомель» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. На двоих соперники забросили 9 шайб. Вначале солировал гродненский клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем первое и второе взятия ворот разделило всего 9 секунд.

Более того, к началу второго отрезка «Неман» повел – 3:1. Однако удержать такое приемлемое преимущество не удалось. Примечательно, что и «Гомель» отплатил сопернику двумя быстрыми голами. Буйницкий и Секерин уложились в 9 секунд. Дальше матч вели уже гости. В итоге их победа – 5:4.