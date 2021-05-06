«У меня огромный опыт как игрока в моей карьере». О чём Михаил Грабовский говорил на международной хоккейной конференции в Минске

Представители 10 стран, в числе которых такие гранды, как Россия и США, прибыли в Минск, чтобы совместными усилиями найти ответы на многие острые вопросы. К примеру, в каком направлении развивать хоккей? Или же как правильно готовить резерв? Теоретики и практики делились своими наработками, которые могут быть полезными зарубежным коллегам.

Михаил Грабовский, участник конференции:

Для меня это впервые. Спасибо, что федерация пригласила меня, очень интересно. Понятно, что у меня огромный опыт как игрока в моей карьере, но в развитии как тренера, я считаю, что надо всегда набираться опыта. И чем больше делают таких мероприятий для наших, отечественных тренеров, – это отлично.