Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «У меня огромный опыт как игрока в моей карьере». О чём Михаил Грабовский говорил на международной хоккейной конференции в Минске

«У меня огромный опыт как игрока в моей карьере». О чём Михаил Грабовский говорил на международной хоккейной конференции в Минске

06 мая 2021 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция стартовала в Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тема собрания: «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее».

«У меня огромный опыт как игрока в моей карьере». О чём Михаил Грабовский говорил на международной хоккейной конференции в Минске-1

Представители 10 стран, в числе которых такие гранды, как Россия и США, прибыли в Минск, чтобы совместными усилиями найти ответы на многие острые вопросы. К примеру, в каком направлении развивать хоккей? Или же как правильно готовить резерв? Теоретики и практики делились своими наработками, которые могут быть полезными зарубежным коллегам.

От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции хоккея в Минске так много зарубежных гостей?

«У меня огромный опыт как игрока в моей карьере». О чём Михаил Грабовский говорил на международной хоккейной конференции в Минске-4

Михаил Грабовский, участник конференции:
Для меня это впервые. Спасибо, что федерация пригласила меня, очень интересно. Понятно, что у меня огромный опыт как игрока в моей карьере, но в развитии как тренера, я считаю, что надо всегда набираться опыта. И чем больше делают таких мероприятий для наших, отечественных тренеров, – это отлично.

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обыграла четвёртую сеяную. Саснович вышла в 1/4 финала турнира во Франции
06 мая 2021 18:53

Обыграла четвёртую сеяную. Саснович вышла в 1/4 финала турнира во Франции

«И известные тренеры, и академики». Как Минск на два дня стал мировой площадкой научного хоккея
06 мая 2021 14:37

«И известные тренеры, и академики». Как Минск на два дня стал мировой площадкой научного хоккея

Теннис. Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
06 мая 2021 14:00

Теннис. Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Мадриде