«У меня огромный опыт как игрока в моей карьере». О чём Михаил Грабовский говорил на международной хоккейной конференции в Минске

Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция стартовала в Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тема собрания: «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее».
Представители 10 стран, в числе которых такие гранды, как Россия и США, прибыли в Минск, чтобы совместными усилиями найти ответы на многие острые вопросы. К примеру, в каком направлении развивать хоккей? Или же как правильно готовить резерв? Теоретики и практики делились своими наработками, которые могут быть полезными зарубежным коллегам.
От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции хоккея в Минске так много зарубежных гостей?
Михаил Грабовский, участник конференции:
Для меня это впервые. Спасибо, что федерация пригласила меня, очень интересно. Понятно, что у меня огромный опыт как игрока в моей карьере, но в развитии как тренера, я считаю, что надо всегда набираться опыта. И чем больше делают таких мероприятий для наших, отечественных тренеров, – это отлично.