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  • От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции по развитию хоккея в Минске так много зарубежных гостей?

От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции по развитию хоккея в Минске так много зарубежных гостей?

06 мая 2021 19:28
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Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция стартовала в Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тема собрания: «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее».

От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции по развитию хоккея в Минске так много зарубежных гостей?-1

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Представители 10 стран, в числе которых такие гранды, как Россия и США, прибыли в Минск, чтобы совместными усилиями найти ответы на многие острые вопросы. К примеру, в каком направлении развивать хоккей? Или же как правильно готовить резерв? Теоретики и практики делились своими наработками, которые могут быть полезными зарубежным коллегам.

От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции по развитию хоккея в Минске так много зарубежных гостей?-4

Алексей Мамонтов, представитель хоккейной федерации Казахстана:
В такое сложное время у нас получилось присоединиться к серьезному такому мероприятию. Вы знаете, нас в принципе интересуют все направления, тем более здесь будут такие интересные темы, интересные такие форматы: и психологическая подготовка, физическая подготовка, судейство, ряд очень важных докладов.

Детско-юношеский хоккей у вас на очень хорошем уровне развит, и вы на самом деле очень прилично пошли вперед, поэтому мы хотим этот опыт тоже перенять.

От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции по развитию хоккея в Минске так много зарубежных гостей?-7

В мероприятии принимают участие не только вип-наставники, но и тренеры спортшкол, сборных. Не забыты также судьи, медики и спортсмены.

От легенд НХЛ до кандидатов наук. Почему на международной конференции по развитию хоккея в Минске так много зарубежных гостей?-10

Спикеры конференции – это специалисты с учеными степенями и званиями: кандидаты наук, доценты, профессора в области педагогики, экономики, биологии. Некоторые доклады прозвучат в онлайн-формате.

# Хоккей Беларуси # Алексей Мамонтов # Фотофакт

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