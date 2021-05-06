«И известные тренеры, и академики». Как Минск на два дня стал мировой площадкой научного хоккея

Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция стартовала в Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тема собрания – «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее». Представители 10 стран, в числе которых такие гранды, как Россия и США, прибыли в Минск, чтобы совместными усилиями найти ответы на многие существующие острые вопросы в области развития хоккея в целом и резерва в частности, а также обменяться опытом и наработками, которые могут стать полезны коллегам. В течение двух дней участники форума будут совмещать как теорию, так и практику, которая пройдет на площадках БГУФК и Дворца спорта.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Образование базовое дает возможность работать, а самообразование в течение всей карьеры приводит к успеху. На открытии у нас выступал представитель Казахской федерации хоккея, сказал, что на конференции присутствуют у нас как и известные тренеры, так и академики. Поэтому мне хотелось бы, чтобы с помощью таких семинаров у нас не «и академики» были, а тренеры-академики.