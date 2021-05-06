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Обыграла четвёртую сеяную. Саснович вышла в 1/4 финала турнира во Франции

06 мая 2021 18:53
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Новости Беларуси. Александра Саснович пробилась в четвертьфинал крупного теннисного турнира категории 125 во Франции. Причем белоруска отправила отдыхать четвертую сеяную – Тамару Зиданшек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обыграла четвёртую сеяную. Саснович вышла в 1/4 финала турнира во Франции-1

Поединок продолжался 1 час и 42 минуты. В стартовом сете была по-настоящему равная борьба. Соперницы то брали свои подачи, то, наоборот, делали брейки. В общем, доигрались до тай-брейка, где сильнее была наша теннисистка – 7:3.

По похожему сценарию развивались события и во второй партии. Однако до супер тай-брейка не дошло. Саснович смогла в нужный момент забрать подачу оппонентки, при этом сохранив свою. Счет – 6:3. В поединке за полуфинал Александру ждет встреча с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

# Теннис # Александра Саснович # Тамара Зиданшек # Виктория Голубич # Фотофакт

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