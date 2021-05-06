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Теннис. Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

06 мая 2021 14:00
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой в полуфинале турнира WTA, который проходит в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Мадриде-1

Ранее 7-я ракетка планеты прошла в четвертьфинале через Элиз Мертенс (бельгийка не смогла закончить поединок), а также нанесла поражение Джессике Пегуле, Дарье Касаткиной и Вере Звонаревой.

Россиянка в свою очередь одолела Каролину Мухову, Дженнифер Брэйди, Каролину Плишкову и Мэдисон Киз.

Начало полуфинального поединка нашей теннисистки запланировано 6 мая в 21:30. Завершится турнир 8 мая. 

# Теннис # Арина Соболенко # Дарья Касаткина # Элиз Мертенс # Джессика Пегула # Вера Звонарева # Каролина Плишкова # Мэдисон Киз # Каролина Мухова # Дженнифер Брэди # Фотофакт

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