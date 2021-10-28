У Алины Горносько золото на ЧМ по художественной гимнастике. Белоруску поздравил Виктор Лукашенко

Новости Беларуси. Радостная новость из японского Китакюсю. Именно там проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. 28 октября лучшей в упражнении с лентой стала наша Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стартовый день чемпионата белорусская гимнастка завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу в упражнении с мячом. И вот теперь – золото. Алину Горносько с победой поздравил президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.