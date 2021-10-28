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У Алины Горносько золото на ЧМ по художественной гимнастике. Белоруску поздравил Виктор Лукашенко

28 октября 2021 14:53
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Новости Беларуси. Радостная новость из японского Китакюсю. Именно там проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. 28 октября лучшей в упражнении с лентой стала наша Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Алины Горносько золото на ЧМ по художественной гимнастике. Белоруску поздравил Виктор Лукашенко-1

В стартовый день чемпионата белорусская гимнастка завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу в упражнении с мячом. И вот теперь – золото. Алину Горносько с победой поздравил президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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