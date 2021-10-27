Прямой эфир

Виктор Бекша о предстоящем матче ВК «Шахтёр» с «Хебаром»: команда опытная, но мы не ожидаем лёгкой игры

27 октября 2021 21:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже в этот четверг, 28 октября, белорусы на минской площадке сыграют против болгарского «Хебара», сообщили в программе «СТВ-Спорт». И это вторая встреча команд. Первая осталась за нашими – 3:2. Главный тренер «горняков» не скрывает, этот соперник весьма серьезный и подготовка к матчу начиналась еще с лета.  

Виктор Бекша о предстоящем матче ВК «Шахтёр» с «Хебаром»: команда опытная, но мы не ожидаем лёгкой игры-1

Виктор Бекша, главный тренер волейбольного клуба «Шахтер»:  
У нас в этом году есть шанс выйти в третий раунд. Для этого мы, в принципе, хорошо отыграли в Болгарии. Все шансы есть для того, чтобы выйти в третий раунд, а затем побороться за выход в групповой раунд. Все шансы у нас есть. Команда опытная, конечно же, я надеюсь, преимущество нашей площадки, наши зрители нам помогут, но мы не ожидаем легкой игры.  

Виктор Бекша о предстоящем матче ВК «Шахтёр» с «Хебаром»: команда опытная, но мы не ожидаем лёгкой игры-4

Перед важным матчем солигорский «Шахтер» весьма в хорошей форме, без острых травм и с боевым настроением. Уже 28 октября болеем за наших. Долгожданный матч за путевку в основной раунд Лиги чемпионов стартует в 17:30 во Дворце спорта «Уручье».  

# Волейбол # Анастасия Подлипская # Виктор Бекша # Павел Авдоченко # Алексей Рабеко # Евгений Сыч # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по хоккею. «Металлург» всухую победил «Шахтёра»
27 октября 2021 21:51

ЧБ по хоккею. «Металлург» всухую победил «Шахтёра»

«Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз» на Кубке Европы ФИБА
27 октября 2021 21:38

«Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз» на Кубке Европы ФИБА

Пляжный футбол. Белорусы проиграли бразильцам и потеряли бронзовую награду
27 октября 2021 21:29

Пляжный футбол. Белорусы проиграли бразильцам и потеряли бронзовую награду