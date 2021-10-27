Виктор Бекша о предстоящем матче ВК «Шахтёр» с «Хебаром»: команда опытная, но мы не ожидаем лёгкой игры

Новости Беларуси. Уже в этот четверг, 28 октября, белорусы на минской площадке сыграют против болгарского «Хебара», сообщили в программе «СТВ-Спорт». И это вторая встреча команд. Первая осталась за нашими – 3:2. Главный тренер «горняков» не скрывает, этот соперник весьма серьезный и подготовка к матчу начиналась еще с лета.

Виктор Бекша, главный тренер волейбольного клуба «Шахтер»:

У нас в этом году есть шанс выйти в третий раунд. Для этого мы, в принципе, хорошо отыграли в Болгарии. Все шансы есть для того, чтобы выйти в третий раунд, а затем побороться за выход в групповой раунд. Все шансы у нас есть. Команда опытная, конечно же, я надеюсь, преимущество нашей площадки, наши зрители нам помогут, но мы не ожидаем легкой игры.