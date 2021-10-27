Волейболисты «Шахтёра» поделились эмоциями накануне важной игры с «Хебаром»: друг без друга не сможем играть

Новости Беларуси. В домашнем матче второго раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов солигорский «Шахтер» в четверг, 28 октября, примет болгарский «Хебар», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игра принципиальная, ведь если подопечные Виктора Бекши выигрывают, то им остается всего шаг от основного раунда. Игра пройдет на столичной площадке дворца «Уручье».

Как и чем собираются подчивать болгарского оппонента горняки, в сюжете Анастасии Подлипской.

Такие молодые, но весьма перспективные парни. Самый старший – Алексей Рабеко, а младший – Евгений Сыч. К слову, средний вес команды – 80 килограммов. А самый высокий игрок Павел Авдоченко – 2 метра 5 сантиметров. Параметры не самые гигантские, и несмотря на это солигорская дружина – пятикратный чемпион Беларуси, обладатель Кубка и Суперкубка нашей страны. А с чего все началось? Замкнув топ-4 на чемпионате Беларуси, желто-черные смогли войти в российскую суперлигу, а там все пошло как надо. Секрет успеха прост. Ежедневно волейболисты употребляют белки и быстрые углеводы, в частности, бульоны, макароны и каши. Фастфуд, естественно, запрещен. Но предматчевые ритуалы у каждого свои.