ЧБ по хоккею. «Металлург» всухую победил «Шахтёра»

Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею 27 октября было сыграно три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших определяли в топовой четверке и два середнячка.

В центральном матче клюшки скрестили лидер турнирной таблицы жлобинский «Металлург» и солигорский «Шахтер», который пока расположился на третьем месте. Гости решили не откладывать в долгий ящик раскатку, и на четвертой минуте Артем Кислый забивает первую шайбу. Под занавес первой 20-минутки Артур Гаврус увеличивает разрыв.

Во второй трети, когда Алексей Михнов записал на свой счет третью шайбу «Металлурга», «горняки» проснулись. Даниил Бокун смог спасти команду от сухой. Собственно, счет 3:1 так и остался до финальной сирены. Третий раз «Металлург» победил горняков и тем самым упрочил свои позиции в чемпионате.