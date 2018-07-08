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Азаренко и Маррей вышли во второй круг микста Уимблдона

08 июля 2018 07:53
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко и Джейми Маррей преодолели первый круг смешанного разряда Уимблдонского турнира.  

В первом раунде соперниками белорусско-британского дуэта должны были стать Элизе Мертенс (Бельгия) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды), но матч был отменён. Вместо них на корт вышли представители Чехии: Луция Градецка и Роман Жебавы.  

В первом сете Азаренко и Маррей проявляли изрядную настойчивость, но не смогли одолеть быстро сработавшихся чехов, в итоге сет закончился со счётом 6:7 (2:7).  

Во втором сете белорусская теннисистка и британский спортсмен уже лучше подстроились под стили игры друг друга и сумели перехватить инициативу, одержав победу с результатом 6:4.  

Решающий сет был отложен на следующий день из-за наступившей темноты. В перерыве Виктория поделилась мнением о матче в Instagram.  

«Отлично повеселились. Увидимся завтра», – написала спортсменка.  

И в субботу вечером белорусско-британский дуэт поставил точку в противостоянии с чехами, обыграв последних со счётом 6:4.  

Следующими противниками Азаренко и Маррея станут немка Анна-Лена Грёнефельд и колумбиец Роберт Фара.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Элизе Мертенс

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