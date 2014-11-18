Тяжелая атлетика: женский ли это вид спорта и почему туда идут маленькие девочки?

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Как по мне, все-таки это больше мужской вид спорта, чем женский.

Я бы своего ребенка не отдала в тяжелую атлетику.

Это очень большая ответственность для женщины. Ей нужно принять решение, быть ли ей мамой.

Если хотят женщины заниматься, то пусть и занимаются этим.

Не все могут быть балеринами.

Не олимпийская чемпионка, не призер мира, не победительница европейского форума – просто Ангелина. Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, она точно знает, что все титулы и награды ничто без женственности и красоты. Дерзкая и грациозная модель не прижилась в гламуре.

Ангелина Тагиева, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике:

Я ходила в модельное агентство, мне предлагали фотосессию. Но фотосессия – это немое. А для подиума, мне сказали, не хватает сантиметров 10. Я один раз одела каблуки и поняла, что это капец, это «ванильно». И я решила, что это не мое. С девочками мне тяжело найти общий язык, мне легче с парнями. Честно, не люблю камеры.

Камера и софиты ее раздражают, во всем облике видится отрицание и протест, но даже самое мужское дело в исполнении этой «пантеры» очаровательно.

Ангелина Тагиева, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике:

Командный вид спорта не для меня, потому что виноват один – виновата вся команда. Пришла в штангу, вышла на помост и поняла, что это единственный спорт, в котором я реально получаю адреналин.

В детский спорт девчонки идут с удовольствием, ведь где еще можно вот так сразу начать соревноваться. Армреслинг, потом – тренажеры. Бабушка ждет внучку на первом этаже спортивного зала.

Мария Тишкевич:

Меня не пугает, что ребенок ходит заниматься, потому что это очень хорошо для развития физического, вообще, чтобы занята была. Немножко вес снять.

Буквально через несколько месяцев девчонки-пампушки обретут формы и будут брать следующие высоты, а пока, сидя вокруг тренера, они мечтают.

Дети:

В волейболе я плохо ловлю мяч, в футболе не очень нравится играть. А тяжелая атлетика – то, что мне подходит.

Мне нравится заниматься на тренажерах. Я хочу стать кондитером.

Тут очень много моих одноклассниц.

Это общий спорт: может приходить и мальчик, и девочка.

Я занималась легкой атлетикой раньше, но потом я перешла на тяжелую атлетику. И фигура у меня наоборот изменилась в лучшую сторону.

Что может быть прекрасней, чем окружиться учениками, но у тренеров по тяжелой атлетике очень много проблем с воспитанниками.

Александр Пономарев, тренер по тяжелой атлетике СДЮШОР «Спартак»:

Девочек много проходит, десятка два, может, проходит. Как видите, задерживаются единицы, потому что когда родители узнают, что начинают заниматься тяжелой атлетикой, бабушки и мамы, конечно, против. Приходят ругаться, забирают, и с плачем.

Вероника с восьми лет на помосте. У девочки травма позвоночника, однако это единственная секция, куда взяли девочку после выздоровления. Врачи не препятствовали, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Пономарев, тренер по тяжелой атлетике СДЮШОР «Спартак»:

Время прошло, спинку укрепили, сейчас она кандидат в мастера спорта.

Вероника Козунко, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике:

Общение с людьми нравится, спортсмены сами по себе веселые, жизнерадостные.

Столичные девчонки в тяжелой атлетике – большая редкость. В основном здесь таланты из глубинки.

В деревянном спортивном зале школы на три района гриф – единственный спортивный инвентарь. Плюс добрый тренер, влюбленный в свою работу, который относится к девчонкам как к богиням.

Девчатам разной комплекции, привыкшим и воду ведрами таскать, и заборы поправлять, какая разница, что поднимать.

Александр Пономарев, тренер по тяжелой атлетике СДЮШОР «Спартак»:

Работаем обычно 70-75% от лучших весов.

Войдя в атлетический зал, где тепло и светло, где тренер хвалит и возвышает, хочется горы свернуть.

Валюша – титулованная «железная» леди, ей не привыкать к работе, но толк и в косметике знает.

Два часа тренировки пролетают быстро, после – в душ и одеваться.

Вероника Козунко, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике:

Знаете, я сама по себе очень люблю наряжаться, и поэтому сейчас меняю спортивный стиль (штангетки кладу в шкаф), а сама более женственная иду домой.

И кто скажет, что эти леди пару минут назад с легкостью поднимала 70 килограммов. Кстати, для мужчин: девушки, поднимающие штангу, отличные жены.

Спор на тему женское ли это дело – штангу таскать – пустословие, если человек нашел себя в любимом деле.