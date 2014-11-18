Белорусский велогонщик Евгений Гутарович – о связи с командой, мыслях во время гонки и отечественном велоспорте

Забег на Курган Славы был лишь частью программы. Нас интересовали и нюансы шоссейных гонок. К примеру, зачем у велогонщиков наушники? И какую музыку они слушают?

Евгений Гутарович:

Ни о какой музыки речи нет, конечно. Это связь с тренером, который едет в «техничке», связь с остальными гонщиками из команды. Говоришь: «Гриша, Вася, Петя, давай вперед, сейчас будем атаковать» или «Гриша, Вася, Петя, кому нужна вода? Что привезти: бачки, сироп или еще что-нибудь?»

Крутить педали по 4-5 часов кряду, безусловно, очень тяжело. И не только физически, но и морально. Естественно, что все это время в голове крутятся разные мысли. О чем думает Евгений, когда находится на дистанции, и успевает ли полюбоваться красотами природы?

Евгений Гутарович:

Понятно, едешь, думаешь о тактике, о том, где какой поворот, кто где атакует, думаешь постоянно о финише, постоянно о своих соперниках, одним глазом – на дорогу, одним глазом – на соперника. Поэтому понятно, что переживаешь больше за гонку. Здесь ни о каких пейзажах речи не идет даже.

Белорусских велогонщиков, выступающих за рубежом, не так уж и много. Но они есть. Как и есть необходимость в создании нашей профессиональной команды. Это, несомненно, придало бы толчок белорусскому велоспорту.

Тем более, что идея витает в воздухе уже давно. Только вот воплотить ее в жизнь никак не удается, сообщили в программе «Новости спорта» на СТВ.

Евгений Гутарович:

Обидно, потому что если бы была у нас профессиональная команда, конечно, было бы проще, уже делали бы календарь, сидели в Европе, там бы гоняли на уровне всех профессиональных команд. Конечно, было бы гораздо интереснее и перспектива была бы пацанам нашим, спортсменам, которые до 22 лет догоняют, а потом, в принципе, им больше не интересно. Надо строить семью, какие-то деньги зарабатывать на семью, на еду. А перспективы нет. Команда будет – будет результат – будет интереснее.