Бадминтон в Беларуси: дороговизна, доступность и перспективы вида спорта в стране

На секунду задумайтесь, какие ассоциации у вас вызывает слово «бадминтон». Полагаем, что у большинства перед глазами встанет вот такая картина: лето, солнце, пляж (может быть, дача), веселая шумная компания, рядом жарятся аппетитные шашлыки. А на ближайшей лужайке приятели расслаблено перебрасывают друг другу воланчик. Но это далеко не полная картина, которая отображает всю суть бадминтона – вида спорта, который уже больше 20 лет входит в программу летних Олимпийских игр.

Бадминтон – весьма доступный вид спорта, в отличие от своего старшего собрата – тенниса. Например, максимальная стоимость одной ракетки достигает полутора сотен долларов. А в большом теннисе – в два раза дороже.

Анатолий Хмарук, тренер СДЮШОР по настольному теннису, отделение бадминтон:

Дороговизна есть, конечно, сложности с завозом инвентаря. Расходные материал – воланы – достаточно дорогая вещь. Идеальный волан считается перьевой. Для сравнения скажу, что туба перьевых качественных воланов стоит в районе 400-500 тысяч. Это 12 воланов. На мировом уровне этой тубы может не хватить даже на одну игру.

На кортах «Велодрома» наряду со сборниками и детьми из СДЮШОР тренируется и большое количество спортсменов-любителей. По словам тренеров, некоторые из них достигают очень высокого уровня.

На данный момент в мировом бадминтонном табеле о рангах нет равных командам Китая и Южной Кореи. Хотя и у нас появляются молодые звездочки. И они, вполне возможно, смогут прервать гегемонию азиатов, авторитет которых в мире непреклонен.

Влада Чернявская, тренер СДЮШОР по настольному теннису, отделение бадминтон:

Если вы заметили, здесь, на арене, корты практически не пустуют, много любителей. Кто один раз попробовал, тот из зала не выходит, в бадминтон влюбляется навсегда.

Мы решили проверить на себе силу будущей чемпионки и нашей юной соперницы – Елизаветы.

При всей своей кажущейся легкости и воздушности бадминтон – довольно энергозатратный вид спорта. Юный чемпион, Лиза, который завтра исполняется 12 лет, разделала корреспондента программы «Неделя спорта» на СТВ под орех.

Елизавета уже довольно долго занимается бадминтоном и еще раз подтвердила наши слова о сложности этого вида.

Елизавета Каминская, победитель открытого первенства СДЮШОР по настольному теннису, отделение бадминтон:

Я занимаюсь бадминтоном пять лет, и бадминтон, на самом деле, не очень легкий вид спорта. Я люблю очень играть в бадминтон с детства, мне он сразу понравился и я сюда пришла.

Закончить разговор с нашими героями мы решили лирическим вопросом: «что для вас бадминтон?» По их ответам вы поймете, насколько сильно эти люди преданы игре с воланчиком.

Анатолий Хмарук, тренер СДЮШОР по настольному теннису, отделение бадминтон:

Жизнь, потому что после перерыва в 20 лет я все-таки вернулся.

Влада Чернявская, тренер СДЮШОР по настольному теннису, отделение бадминтон:

Бадминтон – это моя жизнь, моя любовь, мое хобби. Бадминтон – это все.