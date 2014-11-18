Председатель Федерации футбола Беларуси – о поисках тренера национальной сборной

Поражение недели. Футбольная сборная и в последнем в 2014 году отборочном матче Евро-2016 на выезде проиграла испанцам – 3:0. Другого результата ждать было сложно.

Это третий кряду проигрыш нашей сборной в квалификации. Пока идем вровень с Люксембургом: одно очко и подвал турнирной таблицы.

За время до следующего отборочного матча, а он пройдет только в конце марта, у футбольного руководства будет много вопросов, которые предстоит решить. И главный, пожалуй, персона тренера. Андрей Зыгмантович пока стоит у руля команды в статусе и.о., сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ

Глава федераций Сергей Румас на тему поиска кандидатов говорит следующее.

Сергей Румас, председатель АБФФ:

Этот процесс не прекращается ни на один день. Вы видите, что, можно сказать, практически ежедневно на рынке освобождаются новые тренеры, известные в Беларуси. Поэтому процесс переговоров ведем постоянно. И даже здесь, находясь в Лондоне, я держу связь с Федерацией, с потенциальными кандидатами. Я думаю, что после двух матчей (официального и товарищеского) будет принято решение о постоянном главном тренере. Поверьте, руководство Федерации тоже хотело бы избавиться от приставки и.о., получить для национальной сборной тренера, который сможет вести команду к новым победам. Я в этом тоже очень заинтересован.