Прямой эфир

«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

06 августа 2019 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два комплекта медалей были разыграны на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. Турнир 6 августа начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-1

Это проверочный старт перед Кубком мира и континентальным форумом. На предстоящих международных соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпиаду.

«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе-4

Корреспондент Юлия Силипицкая побывала в стрелковом тире имени маршала Тимошенко, удивилась, увидев на трибунах болельщиков с дудками, и стала свидетелем цены чемпионства.

Подробности в видеоматериале.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске
06 августа 2019 10:33

«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио
05 августа 2019 21:18

«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Белорусы принесли 9 медалей на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
05 августа 2019 12:57

Белорусы принесли 9 медалей на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ