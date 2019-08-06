«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Два комплекта медалей были разыграны на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. Турнир 6 августа начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Два комплекта медалей были разыграны на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. Турнир 6 августа начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это проверочный старт перед Кубком мира и континентальным форумом. На предстоящих международных соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпиаду.
Корреспондент Юлия Силипицкая побывала в стрелковом тире имени маршала Тимошенко, удивилась, увидев на трибунах болельщиков с дудками, и стала свидетелем цены чемпионства.
Подробности в видеоматериале.