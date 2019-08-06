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«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске

06 августа 2019 10:33
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Новости Беларуси. Минск 9 августа примет Международный турнир по борьбе на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске-1

Белорусская команда выступит сразу двумя составами. Бесспорно, на ковер выйдут и наши чемпионы II Европейских игр – Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина, а также призер Рио – Мария Мамашук.

Подробнее – в видеоматериале

«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске-4

# Борьба # Фотофакт

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