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Белорусы принесли 9 медалей на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

05 августа 2019 12:57
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Новости Беларуси. В минувшие выходные в румынском Питешти завершился молодёжный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы принесли 9 медалей на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-1

В последний соревновательный день сборная Беларуси завоевала 4 медали: 3 бронзы и 1 серебро. Всего за время чемпионата национальная команда выиграла 9 наград: 2 золота, 2 серебра и 5 бронз.

Белорусы принесли 9 медалей на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-4

Чемпионками мира стали каноистка Елена Ноздрева на дистанции 500 метров и байдарочница-юниорка Вероника Леонюк на двухсотметровке. В медальном зачете Беларусь на 6-й строчке. Первая – сборная Венгрии с 21 наградой.

# Белорусские спортсмены # Елена Ноздрёва # Вероника Леонюк # Фотофакт

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