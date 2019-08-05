Белорусы принесли 9 медалей на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. В минувшие выходные в румынском Питешти завершился молодёжный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В минувшие выходные в румынском Питешти завершился молодёжный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В последний соревновательный день сборная Беларуси завоевала 4 медали: 3 бронзы и 1 серебро. Всего за время чемпионата национальная команда выиграла 9 наград: 2 золота, 2 серебра и 5 бронз.
Чемпионками мира стали каноистка Елена Ноздрева на дистанции 500 метров и байдарочница-юниорка Вероника Леонюк на двухсотметровке. В медальном зачете Беларусь на 6-й строчке. Первая – сборная Венгрии с 21 наградой.