«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бронзовые медали завоевали Никита Цмыг на дистанции 50 метров на спине, а также наша команда в смешанной эстафете 4 по 100. Сегодня белорусы вернулись домой.

Илья Шиманович, победитель этапа Кубка мира по плаванию:

На самом деле доволен этим стартом. То есть такое было немножко позитивное после чемпионата мира. Так же подбавил сладости рекорд этапов Кубка мира.

Был рад тому, что форма сохраняется, то есть не было никаких ошибок в плане подготовки. Может, были какие-то нюансы по ходу самих соревнований. В принципе, выступлением полностью доволен.