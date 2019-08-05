«Подбавил сладости рекорд»: белорусские пловцы привезли 5 медалей с этапа Кубка мира в Токио

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала пять медалей на первом в сезоне этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
4 августа Алина Змушко стала бронзовым призером соревнований на дистанции 50 метров брассом. Результат в финале – 31,12 секунды.
Ранее в копилку сборной два золота положил Илья Шиманович, причем на дистанции 100 метров брассом белорус установил рекорд бассейна – 58,73 секунды.
Бронзовые медали завоевали Никита Цмыг на дистанции 50 метров на спине, а также наша команда в смешанной эстафете 4 по 100. Сегодня белорусы вернулись домой.
Илья Шиманович, победитель этапа Кубка мира по плаванию:
На самом деле доволен этим стартом. То есть такое было немножко позитивное после чемпионата мира. Так же подбавил сладости рекорд этапов Кубка мира.
Был рад тому, что форма сохраняется, то есть не было никаких ошибок в плане подготовки. Может, были какие-то нюансы по ходу самих соревнований. В принципе, выступлением полностью доволен.
Наталья Шоломицкая, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:
5 медалей после такого тяжелейшего чемпионата мира, я считаю, это очень неплохой результат.Токио – это город, где будут проходить Олимпийские игры. Мы посмотрели, где находится олимпийский бассейн, где питание, какая погода и влажность. В общем, посоревновались в бассейне тренировочном. Немножко прикинули ситуацию.
За этот год у нас 5 олимпийских лицензий, мы ожидаем увеличения количества лицензий.
Впереди у наших пловцов серия турниров категории А и чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Глазго в декабре.