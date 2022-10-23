Турнир знаменитого борца Александра Карелина – кто из белорусов поедет на «Силу традиций»?

Новости Беларуси. На следующей неделе белорусские борцы отправятся на турнир «Сила традиций», который уже третий раз кряду проходит в Новосибирске. Формат состязаний – стенка на стенку. И принимают там участие сильнейшие российские атлеты, возраст которых не превышает 17 лет.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Отметим, что этот старт патронируют глыбы мировой классической борьбы Александр Карелин и Роман Власов. Для ребят это дополнительная мотивация. Нашу команду сформировал и везет в Россию призер Олимпийских игр Пекина Михаил Семенов. Кто эти парни – в нашем следующем сюжете.

Приготовились, пожали руки. Соревновательная схватка. Поехали.

Контрольные спарринги в борьбе – явление постоянное. Даже если тебе всего 14, жалеть тут тебя никто не будет. На тренировочном ковре так же, как и на соревнованиях, надо идти до конца и искать свой балл.

20 секунд до конца схватки. 20. Найти балл этот. Пошли!

Белорусская олимпийская история борцов-классиков вмещает 11 фамилий. Две золотые награды – Олега Караваева, в 1960-м она была самая первая, и Камандара Маджидова в 1988-м. Три серебра и шесть бронзовых наград. Последняя случилась в жарком Рио-де-Жанейро в 2016-м и принадлежит Джавиду Гамзатову.

Когда-то известный тренер напророчил Михаилу Семенову будущее. Правда, он умолчал, что сперва Миша впишет свою фамилию в олимпийскую летопись страны. В Пекине в 2008-м тихий и скромный белорус Мишка в весе 66 килограммов добыл для Беларуси бронзовую медаль. Проиграв Стиву Гено, он уже и не думал об аплодисментах. Однако, как всегда в жизни случается, произошло чудо. Француз попал в финал, а Семенов использовал шанс. Он собрал волю в кулак и победил в поединке за бронзу кубинца Алена Милиана – 3:1 Всегда приятно, когда твой тренер – олимпиец.

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской Борьбе:

Как-то ехал я еще вот в таком возрасте на турнир в Польшу. Тогда был старший тренер Упеньек Михаил Леонидович. Он мне что-то поручил, с билетами, документами я ему помогал, и он тогда уже говорит: «Миша, будешь хорошим тренером». Как-то мне это запало.

Теперь Миша Семенов – Михаил Владимирович, эти ребята жадно внимают его каждому слову, он для них спортивный Бог. Сейчас ребята активно готовятся к российскому турниру. В Новосибирске стартует «Сила традиций». Событие знаковое не только для местных ребят, но и для наших. Семенов скрупулезно подбирал команду, 12 сильнейших со всей страны представят Беларусь, счастливчики – это победители двух стартов, летнего ростовского и последнего гомельского. В стане есть и титулованный Кирилл Валевский, капитан нашей команды, выступает в весе 55 килограммов, он чемпион Европы. Его коронный прием очень распространен у классиков, но его он исполняет по-особенному виртуозно.

Кирилл Валевский, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

У меня самый эффективный борцовский прием – перевод, проход в корпус и вертушка. Перевод можно назвать фирменным белорусским приемом, мы на каждой зарядке этот прием отрабатываем на скорость и на количество. Мне очень нравится борец из Кубы, олимпийский чемпион в Рио 2016 года Борреро Молина. Партер у классиков – элемент, который равноценный стойке, только вот от него то отказывались по ряду причин, то возвращали. Сегодня партер давно в деле, туше – конечный результат. Ян Зенько, что говорится, божит в партере, для него кумиром является его земляк и призер мира и Европы Кирилл Маскевич.

Ян Зенько, борец сборной Беларуси по греко-римской борьбе (U-17):

Из-за которого хочется больше побед делать – это мой земляк Кирилл Маскевич. Часто с ним на тренировках, беру с него пример. Он во многом мне помогает. В Новосибирск я еду с чувством жажды, голода к победам. Владик Дубровский в категории полутяжа, он еще маленький, поэтому борется в весе до 80. Видит себя на Олимпиаде и даже знает своего соперника.

Владислав Дубицкий, борец сборной Беларуси по греко-римской борьбе (U-17):

Я хотел бы попасть на следующую Олимпиаду в весе 77 килограммов. Побороться с Власовым Романом. 12 ребят от 14 до 16 лет представят в Новосибирске Беларусь на турнире «Сила традиций». Там соберутся 120 атлетов-ровесников со всей России, белорусы также вступят в борьбу за награды.

Михаил Семенов:

Турнир такого именитого борца, как Сан Саныча Карелина, – это вообще для нас как чемпионат мира, такое сравнение можно привести. Готовимся, проводим сбор перед этим турниром. Состав определен. У нас был даже небольшой отбор. Конечно, мы себе высокие цели ставим, хотим бороться за медали. Хотелось бы золото. Идейный вдохновитель новосибирского турнира – Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, а также чемпион мира Роман Власов. Для ребят это дополнительная мотивация. Представляем наших белорусов. Смотрите в видео.