«Более титулованной сборной в мире не существует». Российские тхэквондисты приехали в Беларусь – к чему готовят спортсменов?

К Кубку Беларуси готовятся наши тхэквондисты. Причем на награды метят и титулованные российские бойцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как уживаются конкуренты на одном татами? И кто в реалиях посягает на белорусские награды? Узнавала наш корреспондент Наталия Нерода.

Наталия Нерода, корреспондент:

Белорусские и российские команды примут участие в открытом Кубке страны по тхэквондо. Он пройдет на излете следующей недели на «Чижовка-Арене». Ожидается высокое соревновательное напряжение. Белорусские и российские тхэквондисты объединились. В эти дни они проводят совместные сборы. Россияне в сильнейшем составе – олимпийские чемпионы и призеры, победители и призеры чемпионатов мира. Титулов не перечесть.

Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации таэквондо:

В составе нашей команды чемпион Европы Арман Силла, бронзовый чемпион Европы Егор Козлов, Иван Козловский, который победитель первенства Европы среди молодежи. Подробнее здесь.

Арман-Маршал Силла – наш самый известный тхэквондист. Громкая допинговая история главной олимпийской надежды страны уже завершена. Но горечь, безусловно, осталась. Напомним, за несколько дней до вылета на Олимпиаду в Рио в допинг-пробе Армана было обнаружена огромная доза запрещенного препарата. В результате расследования выяснили, что его подсыпали. Но Олимпиада Арману уже не светила, и он вынужден был сойти с дистанции.

Арман-Маршалл Силла, трехратный чемпион Европы по тхэквондо:

Я четыре года вообще не занимался тхэквондо, то есть поддерживал форму, не знал до конца, вернусь или нет. Но потом понял, что да, хорошо, что держал форму, потому что не пожалел точно. По сути, была мечта, которую нужно было попробовать еще раз реализовать, потому что она бы меня в покое не оставила. В принципе, в рассвете сил, здоровья и как раз для моего веса – это тот возраст, когда нужно прям завоевывать все, что можно. Владислав Ларин за две недели до приезда в Минск был участником чемпионата России, и теперь олимпийского чемпиона ожидают совсем иные декорации и уровень участников.

На самом деле это очень полезный опыт, когда ты меняешь среду, в этом ключе ты гораздо лучше развиваешься, поэтому это, конечно же, полезно.

Татьяна Минина, серебряный призер Олимпийских игр по тхэквондо:

Мы все друг для друга ценны, у каждого можно чему-то поучиться. Сейчас очень хорошо взаимодействуем. И к нам ребята и девчонки приезжают на сборы и мы к ним. На большой площадке не только отрабатываются приемы, и оттачиваются элементы, но и происходит дружественное, легкое общение. К слову, у тренера сборной России Станислава Хана богатая семейная дистанция. Братья и дочери занимаются этим видом спорта и добиваются серьезных успехов.

Станислав Хан, старший тренер сборной России по тхэквондо:

Три брата, я и еще два младших, связали свою жизнь с тренерской карьерой, и соответственно наши дети тоже пошли в этот спорт и достигли определенных результатов. У меня четверо детей, все четверо тренируются тхэквондо. И все четверо занимаются у нашего младшего брата Артура, сам я своих детей не тренирую принципиально.

Юлия Суховицкая, старший тренер РЦОП по тхэквондо:

Это вообще бесценный опыт для наших спортсменов, потому что первые и вторые номера приехали сборной России, в составе которых и два олимпийских чемпиона, и серебряный и бронзовый призеры, чемпионы мира, Европы. То есть более титулованной сборной в мире сейчас, наверное, не существует на текущий момент. Несмотря на санкции и ограничения со стороны международных организаций, спортсмены в декабре начнут подготовку к чемпионату мира, который пройдет в июне в Азербайджане. Но, безусловно, основные думы связаны с парижскими надеждами.

Вадим Иванов, главный тренер сборной России по тхэквондо:

К сожалению, самая сложная ситуация сегодня с олимпийским рейтингом наших спортсменов. У нас пятерка отбирается на Олимпийские игры по рейтингу. То есть Ларин второй, Храмцов сейчас четвертый или пятый, если не ошибусь, Таня там уже седьмая. Так что и остальные тоже посыпались. Вот это самая большая проблема, которую нашими силами не решить.