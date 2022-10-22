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На «Минск-Арене» продолжается открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке

22 октября 2022 20:11
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Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» продолжается открытый Кубок Беларуси и республиканские соревнования по велоспорту на треке. В турнире принимают участие сильнейшие белорусские и российские велогонщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На «Минск-Арене» продолжается открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке-1

Во второй день соревнований спортсмены разыгрывают медали в дисциплине омниум. Завершились финальные заезды, судьи подсчитывают очки, после чего станут известны победители и призеры. При этом первый день турнира выдался для нашей сборной богатым на медали. В мужском скрэтче золото у Евгения Королька, серебро – у Дениса Мазура. У женщин в этой же дисциплине серебро завоевала белоруска Алина Короткина, бронза у нашей землячки Таисии Носкович. В командной гонке наша мужская сборная остановилась в шаге от медалей и заняла четвертое место. Женская сборная выступила успешней, завоевав золото.

На «Минск-Арене» продолжается открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке-4

Юрий Юрченко, старший тренер национальной команды по велосипедному спорту:
Пока я бы не сказал, что наших членов национальной команды кто-то подпирает, потому что многие молодые гонщики, так получилось, стартуют в эти соревнования. Я бы больше отметил юниоров, которые еще в следующем году будут, и несколько юниоров, которые буду переходить в андеровскую категорию. Допустим, Кирилл Гуцко. Есть такой юниор, он вчера в конкуренции с теми же россиянами занял третье место в скрэтче. В принципе, это достойный результат.

На «Минск-Арене» продолжается открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке-7

Этим турниром наши велогонщики завершают сезон. А уже совсем скоро начнется подготовка к новым стартам, ведь уже в январе стартует чемпионат России по велоспорту на треке, в котором примут участие наши спортсмены.

# Велоспорт # Кирилл Гуцко # Евгений Королек # Юрий Юрченко # Денис Мазур # Алина Короткина # Таисия Носкович # Фотофакт

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