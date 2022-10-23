О мотивации, рекордах и мечте – разговор с самыми звёздными велогонщиками страны Корольком и Терех

Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусские велогонщики вернулись с многочисленными трофеями из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Медали и рекорды весьма впечатлили нас, и «Спорттаймер» пригласил в гости самых звездных велосипедистов страны. У нас в студии двукратный чемпион мира Евгений Королек и обладательница двух серебряных наград с чемпионата Европы и II Европейских игр Анна Терех.
Трек и шоссе – одно другому не мешает, если есть правильный подход и правильное восстановление
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вес. Вот стоит проблема веса. Ты тянешь свой вес или тебе надо постоянно держать в тонусе, недоедать, недопивать?
Анна Терех, серебряный призер чемпионата Европы (скрэтч):
Я его тяну, но мне проще больше тренироваться.
Юлия Силипицкая:
Чем не есть? Я соглашусь, я бы тоже ела и тренировалась, ела бы и тренировалась.
Анна Терех:
Пирожные люблю.
Юлия Силипицкая:
А какие ты любишь пирожные?
Анна Терех:
Шоколадные.
Юлия Силипицкая:
Женя, а ты любишь пирожные?
Евгений Королек, двукратный чемпион мира по велоспорту (скрэтч):
Конечно, люблю. Могу на ночь иногда даже с чаем.
Юлия Силипицкая:
Сколько можешь навернуть?
Евгений Королек:
Могу даже штук шесть сразу бахнуть.
Юлия Силипицкая:
Ты бы хоть с Аней поделился.
Анна Терех:
Так вот несправедливо.
Евгений Королек:
Это же не каждый день, иногда, когда сильно захочется. Я придерживаюсь правильного питания, но если хочется сладкого, то я не отказываю себе в этом. Жена какую-то вкусняху приготовит тоже.
Юлия Силипицкая:
Что жена готовит? Интересно.
Евгений Королек:
Пироги, сочники.
Юлия Силипицкая:
Кстати, семья. С семьей тяжело вот так или семье с тобой тяжело?
Евгений Королек:
Думаю, что и мне нетяжело, и моей супруге нетяжело. Уже привыкли к такой спортивной жизни. И она уже смирилась с тем, что я надолго уезжаю.
Анна Терех:
Я не живу с родителями.
Юлия Силипицкая:
Сама? И все себе сама любимой.
Анна Терех:
Да.
Юлия Силипицкая:
Я хочу вас поздравить. Не знаю, как вы, но мне кажется, что феерично выступили. Это был главный старт?
Евгений Королек:
Я, в принципе, могу рассказать по ходу целого этого сезона. У меня вышло 75 стартов в этом году.
Юлия Силипицкая:
75? Это мы считаем и трековых, и шоссе?
Евгений Королек:
Да. Я открыл сезон в феврале. И, слава богу, без болезни, без травм весь год отгонял. Порядка 30 гонок выиграл в этом году. Да, я к этому рекорду шел, готовился. И все получилось.
Юлия Силипицкая:
То есть ты ехал туда за рекордом, знал, что там я хочу?
Евгений Королек:
Да, у меня уже конец сезона. Уже реально сил немного осталось. Не те эмоции, какие были в начале сезона. Настроился, нашел мотивацию именно подготовиться к рекорду.
Юлия Силипицкая:
А мотивация какая? Домой вернуться, пирогов полопать?
Евгений Королек:
Ну да, жена сказала: рекорд поставишь – пирог. И так по ходу года доволен.
Юлия Силипицкая:
Анют, а ты?
Анна Терех:
На индивидуальной гонке я по личному рекорду проехала. Уже в день старта, квалификацию когда ехали, уже чувствовалось, что тоже хочется уже побыстрее проехать. И около рекорда страны я тоже проехала – 1 секунду проиграла. Но значит, есть над чем поработать и о чем подумать. В том числе и про вес, наверное, тоже.
Юлия Силипицкая:
Жень, те, кто не сильно углубляются, допустим, в велоспорт, обычно тебя, твою фамилию ассоциируют с треком. А тут у тебя был трек, потом резко шоссе, потом опять трек, а теперь ты такой универсальный боец. Ты что, все хочешь медали заработать мира?
Евгений Королек:
Да, жадина, получается. Все хочу выиграть. Да нет, на самом деле можно совмещать и трек, и шоссе. Одно другому не мешает, если есть правильный подход и правильное восстановление после гонок. Этому пример этот год, когда и на шоссе, и на треке – везде удавалось показывать результат. Личный тренер у меня есть, Александр Кучинский. Что мне нравится в этом тренере, что мы общаемся и друг друга слышим.
В конкуренции ты растешь. Даже если ты проиграл, ты чему-то научился
Юлия Силипицкая:
А что надо обязательно сделать, чтобы победить? Включить мозги?
Анна Терех:
Хотя бы да. На самом деле можно быть не таким сильным, но если ты соображаешь и знаешь, где схитрить, то можно тоже показать результат хороший.
Юлия Силипицкая:
Так, подождите, так мы хитрим? Или мы тематические формулы выводим? Что такое велоспорт?
Евгений Королек:
Аня, наверное, неправильно выразилась. Не схитрить, а правильную тактику сделать на гонке. Это, как правило, все за счет опыта.
Юлия Силипицкая:
Насколько важна у вас конкуренция?
Анна Терех:
В конкуренции, конечно же, ты растешь. Даже если ты проиграл, ты чему-то научился.
Юлия Силипицкая:
То есть, если вы проигрываете, вы сильно не переживаете?
Анна Терех:
Переживаем. Ты не только проиграл, но в чем-то и выиграл. Если бы ты не ошибся, то и не вырос бы, скажем так. Конечно, детские ошибки уже не стоит совершать в таком возрасте.
Юлия Силипицкая:
Не раздражают молодые своей этой ретивостью?
Евгений Королек:
Да нет. Я уже не от одного человека, тренера даже, когда гоняешь гонки местные, республиканские, слышал, что многие ставят задачу обогнать Королька.
Юлия Силипицкая:
Это нравится?
Евгений Королек:
Да нет, я спокойно к этому отношусь и понимаю, что вполне возможно и обогнать.
Юлия Силипицкая:
Как вы себя рассматриваете через призму Олимпийских игр?
Евгений Королек:
В Токио занял 12-е место. Можно было немножко лучше, там немного с психологией не справился.
Юлия Силипицкая:
На сегодняшний момент готов сражаться?
Евгений Королек:
Конечно, да, готов. Как минимум за шестое место готов бороться на Олимпийских играх.
Юлия Силипицкая:
То есть если поедешь в Париж, то там мне ждать, что Королек шестой, это значит – победа?
Евгений Королек:
Там уже как сложится. Это же тоже непредсказуемый вид спорта. Вполне реально и за тройку побороться.
Юлия Силипицкая:
Анюта.
Анна Терех:
Мне бы хотелось там выступать. Мы не расслабляемся, мы готовимся, мало ли.
Юлия Силипицкая:
А как надо туда отобраться?
Анна Терех:
Это уже другой вопрос, надо участвовать в международных гонках и очки набирать.
Юлия Силипицкая:
Хорошо, набрала Анюта, поехала. Где будешь выступать?
Анна Терех:
Ну мне везде хочется на самом деле. И на треке, и на шоссе. Спортсмен должен быть голодным.
Юлия Силипицкая:
А где твое большее преимущество?
Анна Терех:
Думаю, на треке.
Юлия Силипицкая:
Именно где? Дистанция какая?
Анна Терех:
Омниум. И мэдисон хотелось бы, конечно, тоже подтянуть в нашей стране.
Юлия Силипицкая:
Как на сегодняшний момент будешь тянуть нашу страну в мэдисоне?
Анна Терех:
А тут напарник нужен.
Юлия Силипицкая:
Что, нет?
Анна Терех:
Нет, есть, конечно, и даже молодежь подрастает сейчас. До Парижа, может быть, и дорастем.
Юлия Силипицкая:
Вот Анюта поехала. За что будешь бороться?
Анна Терех:
Не знаю на самом деле.
Евгений Королек:
Я, со стороны наблюдая, – за десятку сильнейших Аня вполне может бороться на Олимпийских играх.
Белорусский велотрек один из лучших в Европе
Юлия Силипицкая:
Насколько 10-й результат хороший на Олимпийских играх?
Евгений Королек:
В велоспорте это очень хороший результат, я считаю.
Юлия Силипицкая:
Анюта, кстати, ты, наверное, дитя «Минск-Арены». Ты была в том потоке, когда только набирали, как построилось, так и набирали. Что можно сказать о нашей базе?
Евгений Королек:
У нас велотрек один из лучших в Европе. Да и в принципе там, где удалось побывать. В Австралии, Новой Зеландии, на других континентах. Хочу выделить, что наш трек один из лучших, где я гонялся.
Юлия Силипицкая:
Что вообще в велике самое главное?
Анна Терех:
В любом велике важна жесткость, особенно на треке, чтобы он был жестким.
Юлия Силипицкая:
У вас жесткие? Сколько у вас вообще великов?
Анна Терех:
Два трековых и шоссейный, и разделочный. Горный еще.
Евгений Королек:
То же самое, только на один меньше.
Юлия Силипицкая:
Меньше даже?
Евгений Королек:
У Ани, я так понимаю, есть трековый для индивидуальных гонок и для групповых.
Анна Терех:
Это пока.
Юлия Силипицкая:
Потом заберут?
Анна Терех:
Так как мы не выступаем сейчас на международных соревнованиях особо, решили приберечь немного новый велосипед, который в прошлом году мне купили. Я выступаю в групповой гонке на старом.
Юлия Силипицкая:
Ничего, получается, я понимаю?
Анна Терех:
Да.
Юлия Силипицкая:
А где больше нравится гоняться: на шоссе или на треке?
Анна Терех:
На треке скорость, азарт. Входишь в азарт. Не знаю, у парней на шоссе, наверное, невероятное.
Евгений Королек:
Мне, наверное, больше на шоссе нравится. На шоссе, потому что ты на природе, видишь новые картинки постоянно, свежий воздух.
Юлия Силипицкая:
На скорости какие же картинки у вас?
Евгений Королек:
Все равно. Велоспорт – там этапы по 150 километров. Иногда очень интенсивные, а иногда отпускаем открыв и к финишу догоняют, а в это время группа едет порядка 40 километров в час, со средней скоростью на среднем пульсе. В это время у тебя есть возможность и покушать, и посмотреть на пейзажи.
Анна Терех:
На шоссе, согласна, есть время посмотреть по сторонам.
Юлия Силипицкая:
Есть у вас мечта?
Анна Терех:
В современных реалиях – развиваться в плане временном. Быстрее, лучшее время показывать.
Юлия Силипицкая:
То есть набирать скорость? Евгений, какая у вас мечта?
Евгений Королек:
Если брать велоспорт, то третья медаль золотая чемпионата мира и олимпийская медаль тоже. Я в это верю и готовлюсь.
Юлия Силипицкая:
И мы будем наблюдать, болеть за вас и думать, что обязательно копилка пополнится. Я в вас верю.