О мотивации, рекордах и мечте – разговор с самыми звёздными велогонщиками страны Корольком и Терех

Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусские велогонщики вернулись с многочисленными трофеями из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Медали и рекорды весьма впечатлили нас, и «Спорттаймер» пригласил в гости самых звездных велосипедистов страны. У нас в студии двукратный чемпион мира Евгений Королек и обладательница двух серебряных наград с чемпионата Европы и II Европейских игр Анна Терех.

Трек и шоссе – одно другому не мешает, если есть правильный подход и правильное восстановление Юлия Силипицкая, СТВ:

Вес. Вот стоит проблема веса. Ты тянешь свой вес или тебе надо постоянно держать в тонусе, недоедать, недопивать? Анна Терех, серебряный призер чемпионата Европы (скрэтч):

Я его тяну, но мне проще больше тренироваться. Юлия Силипицкая:

Чем не есть? Я соглашусь, я бы тоже ела и тренировалась, ела бы и тренировалась. Анна Терех:

Пирожные люблю. Юлия Силипицкая:

А какие ты любишь пирожные?

Анна Терех:

Шоколадные. Юлия Силипицкая:

Женя, а ты любишь пирожные? Евгений Королек, двукратный чемпион мира по велоспорту (скрэтч):

Конечно, люблю. Могу на ночь иногда даже с чаем. Юлия Силипицкая:

Сколько можешь навернуть? Евгений Королек:

Могу даже штук шесть сразу бахнуть. Юлия Силипицкая:

Ты бы хоть с Аней поделился. Анна Терех:

Так вот несправедливо.

Евгений Королек:

Это же не каждый день, иногда, когда сильно захочется. Я придерживаюсь правильного питания, но если хочется сладкого, то я не отказываю себе в этом. Жена какую-то вкусняху приготовит тоже. Юлия Силипицкая:

Что жена готовит? Интересно. Евгений Королек:

Пироги, сочники. Юлия Силипицкая:

Кстати, семья. С семьей тяжело вот так или семье с тобой тяжело? Евгений Королек:

Думаю, что и мне нетяжело, и моей супруге нетяжело. Уже привыкли к такой спортивной жизни. И она уже смирилась с тем, что я надолго уезжаю. Анна Терех:

Я не живу с родителями. Юлия Силипицкая:

Сама? И все себе сама любимой. Анна Терех:

Да. Юлия Силипицкая:

Я хочу вас поздравить. Не знаю, как вы, но мне кажется, что феерично выступили. Это был главный старт? Евгений Королек:

Я, в принципе, могу рассказать по ходу целого этого сезона. У меня вышло 75 стартов в этом году.

Юлия Силипицкая:

75? Это мы считаем и трековых, и шоссе? Евгений Королек:

Да. Я открыл сезон в феврале. И, слава богу, без болезни, без травм весь год отгонял. Порядка 30 гонок выиграл в этом году. Да, я к этому рекорду шел, готовился. И все получилось. Юлия Силипицкая:

То есть ты ехал туда за рекордом, знал, что там я хочу? Евгений Королек:

Да, у меня уже конец сезона. Уже реально сил немного осталось. Не те эмоции, какие были в начале сезона. Настроился, нашел мотивацию именно подготовиться к рекорду. Юлия Силипицкая:

А мотивация какая? Домой вернуться, пирогов полопать? Евгений Королек:

Ну да, жена сказала: рекорд поставишь – пирог. И так по ходу года доволен. Юлия Силипицкая:

Анют, а ты? Анна Терех:

На индивидуальной гонке я по личному рекорду проехала. Уже в день старта, квалификацию когда ехали, уже чувствовалось, что тоже хочется уже побыстрее проехать. И около рекорда страны я тоже проехала – 1 секунду проиграла. Но значит, есть над чем поработать и о чем подумать. В том числе и про вес, наверное, тоже. Юлия Силипицкая:

Жень, те, кто не сильно углубляются, допустим, в велоспорт, обычно тебя, твою фамилию ассоциируют с треком. А тут у тебя был трек, потом резко шоссе, потом опять трек, а теперь ты такой универсальный боец. Ты что, все хочешь медали заработать мира? Евгений Королек:

Да, жадина, получается. Все хочу выиграть. Да нет, на самом деле можно совмещать и трек, и шоссе. Одно другому не мешает, если есть правильный подход и правильное восстановление после гонок. Этому пример этот год, когда и на шоссе, и на треке – везде удавалось показывать результат. Личный тренер у меня есть, Александр Кучинский. Что мне нравится в этом тренере, что мы общаемся и друг друга слышим.

В конкуренции ты растешь. Даже если ты проиграл, ты чему-то научился Юлия Силипицкая:

А что надо обязательно сделать, чтобы победить? Включить мозги? Анна Терех:

Хотя бы да. На самом деле можно быть не таким сильным, но если ты соображаешь и знаешь, где схитрить, то можно тоже показать результат хороший. Юлия Силипицкая:

Так, подождите, так мы хитрим? Или мы тематические формулы выводим? Что такое велоспорт? Евгений Королек:

Аня, наверное, неправильно выразилась. Не схитрить, а правильную тактику сделать на гонке. Это, как правило, все за счет опыта. Юлия Силипицкая:

Насколько важна у вас конкуренция? Анна Терех:

В конкуренции, конечно же, ты растешь. Даже если ты проиграл, ты чему-то научился. Юлия Силипицкая:

То есть, если вы проигрываете, вы сильно не переживаете? Анна Терех:

Переживаем. Ты не только проиграл, но в чем-то и выиграл. Если бы ты не ошибся, то и не вырос бы, скажем так. Конечно, детские ошибки уже не стоит совершать в таком возрасте. Юлия Силипицкая:

Не раздражают молодые своей этой ретивостью?

Евгений Королек:

Да нет. Я уже не от одного человека, тренера даже, когда гоняешь гонки местные, республиканские, слышал, что многие ставят задачу обогнать Королька. Юлия Силипицкая:

Это нравится? Евгений Королек:

Да нет, я спокойно к этому отношусь и понимаю, что вполне возможно и обогнать. Юлия Силипицкая:

Как вы себя рассматриваете через призму Олимпийских игр? Евгений Королек:

В Токио занял 12-е место. Можно было немножко лучше, там немного с психологией не справился. Юлия Силипицкая:

На сегодняшний момент готов сражаться? Евгений Королек:

Конечно, да, готов. Как минимум за шестое место готов бороться на Олимпийских играх. Юлия Силипицкая:

То есть если поедешь в Париж, то там мне ждать, что Королек шестой, это значит – победа?

Евгений Королек:

Там уже как сложится. Это же тоже непредсказуемый вид спорта. Вполне реально и за тройку побороться. Юлия Силипицкая:

Анюта. Анна Терех:

Мне бы хотелось там выступать. Мы не расслабляемся, мы готовимся, мало ли. Юлия Силипицкая:

А как надо туда отобраться? Анна Терех:

Это уже другой вопрос, надо участвовать в международных гонках и очки набирать. Юлия Силипицкая:

Хорошо, набрала Анюта, поехала. Где будешь выступать? Анна Терех:

Ну мне везде хочется на самом деле. И на треке, и на шоссе. Спортсмен должен быть голодным. Юлия Силипицкая:

А где твое большее преимущество? Анна Терех:

Думаю, на треке.

Юлия Силипицкая:

Именно где? Дистанция какая? Анна Терех:

Омниум. И мэдисон хотелось бы, конечно, тоже подтянуть в нашей стране. Юлия Силипицкая:

Как на сегодняшний момент будешь тянуть нашу страну в мэдисоне? Анна Терех:

А тут напарник нужен. Юлия Силипицкая:

Что, нет? Анна Терех:

Нет, есть, конечно, и даже молодежь подрастает сейчас. До Парижа, может быть, и дорастем. Юлия Силипицкая:

Вот Анюта поехала. За что будешь бороться? Анна Терех:

Не знаю на самом деле. Евгений Королек:

Я, со стороны наблюдая, – за десятку сильнейших Аня вполне может бороться на Олимпийских играх.

Белорусский велотрек один из лучших в Европе Юлия Силипицкая:

Насколько 10-й результат хороший на Олимпийских играх? Евгений Королек:

В велоспорте это очень хороший результат, я считаю. Юлия Силипицкая:

Анюта, кстати, ты, наверное, дитя «Минск-Арены». Ты была в том потоке, когда только набирали, как построилось, так и набирали. Что можно сказать о нашей базе? Евгений Королек:

У нас велотрек один из лучших в Европе. Да и в принципе там, где удалось побывать. В Австралии, Новой Зеландии, на других континентах. Хочу выделить, что наш трек один из лучших, где я гонялся. Юлия Силипицкая:

Что вообще в велике самое главное? Анна Терех:

В любом велике важна жесткость, особенно на треке, чтобы он был жестким. Юлия Силипицкая:

У вас жесткие? Сколько у вас вообще великов? Анна Терех:

Два трековых и шоссейный, и разделочный. Горный еще. Евгений Королек:

То же самое, только на один меньше. Юлия Силипицкая:

Меньше даже?

Евгений Королек:

У Ани, я так понимаю, есть трековый для индивидуальных гонок и для групповых. Анна Терех:

Это пока. Юлия Силипицкая:

Потом заберут? Анна Терех:

Так как мы не выступаем сейчас на международных соревнованиях особо, решили приберечь немного новый велосипед, который в прошлом году мне купили. Я выступаю в групповой гонке на старом. Юлия Силипицкая:

Ничего, получается, я понимаю? Анна Терех:

Да. Юлия Силипицкая:

А где больше нравится гоняться: на шоссе или на треке?