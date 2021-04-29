Трое белорусов в составе «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина

Белорусские хоккеисты Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров стали обладателями Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские хоккеисты Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров стали обладателями Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Их «Авангард» впервые стал обладателем трофея. Чтобы поднять заветный кубок над головой, омичам из Балаших понадобилось шесть матчей. Для победы в решающей встрече команде хватило всего одного гола. Автором золотой шайбы на 20-й минуте стал Сергей Толчинский, который еще в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
После победы команды губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram пообещал назвать одну из улиц города в честь «Авангарда».