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Трое белорусов в составе «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина

29 апреля 2021 14:59
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Белорусские хоккеисты Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров стали обладателями Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трое белорусов в составе «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина-1

Их «Авангард» впервые стал обладателем трофея. Чтобы поднять заветный кубок над головой, омичам из Балаших понадобилось шесть матчей. Для победы в решающей встрече команде хватило всего одного гола. Автором золотой шайбы на 20-й минуте стал Сергей Толчинский, который еще в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.

Трое белорусов в составе «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина-4

После победы команды губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram пообещал назвать одну из улиц города в честь «Авангарда».

# Хоккей Беларуси # Кирилл Готовец # Андрей Стась # Никита Комаров # Александр Бурков # Сергей Толчинский # Фотофакт

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