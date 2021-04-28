Лучшим игроком встречи признан Дмитрий Кузьмин. Кто эти хоккеисты, которые разгромили команду Швейцарии?

Лучшим игроком встречи был признан Дмитрий Кузьмин. Защитник «Динамо-Молодечно» забросил вторую шайбу нашей команды, причем сделал это в стиле лакросс. Данила Климович стал первым за 18 лет белорусом, который отметился на турнире хет-триком, благодаря чему вышел в лидеры снайперской гонки. Также дубль на счету Даниила Сотишвили, три передачи в свой актив записал Владислав Шило и две – Егор Клавдиев, а голкипер сборной Тихон Чайка отразил 28 бросков из 29.

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