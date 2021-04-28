Лучшим игроком встречи признан Дмитрий Кузьмин. Кто эти хоккеисты, которые разгромили команду Швейцарии?

Новости Беларуси. Во втором матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси разгромила команду Швейцарии – 7:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Во втором матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси разгромила команду Швейцарии – 7:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшим игроком встречи был признан Дмитрий Кузьмин. Защитник «Динамо-Молодечно» забросил вторую шайбу нашей команды, причем сделал это в стиле лакросс. Данила Климович стал первым за 18 лет белорусом, который отметился на турнире хет-триком, благодаря чему вышел в лидеры снайперской гонки. Также дубль на счету Даниила Сотишвили, три передачи в свой актив записал Владислав Шило и две – Егор Клавдиев, а голкипер сборной Тихон Чайка отразил 28 бросков из 29.
Данная победа стала для белорусов самой крупной за все время выступлений в элите юниорского чемпионата мира. А вот наши вчерашние обидчики – шведы – наоборот потерпели самое разгромное поражение в истории. Скандинавы были уничтожены сборной Канады 1:12.