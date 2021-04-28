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Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене

28 апреля 2021 19:44
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене, во втором раунде пройдя Маккензи Макдональда из США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене-1

В первом сете игра шла настолько на равных, что спортсмены не отдали друг другу ни одной подачи, и даже на тай-брейке дошли до счета 6:6. Но в конце концов чаша весов все же склонилась на сторону американца. А вот вторая партия развивалась уже совсем по другому сценарию – Илья справился за 25 минут, позволив Макдональду взять всего гейм. Почти такая же судьба постигла и решающий сет – Ивашко снова не оставил сопернику шансов. В итоге 6:7, 6:1, 6:2, в четвертьфинале турнира в Мюнхене белорус сыграет с первым сеяным соревнований – хозяином кортов Александром Зверевым.

# Теннис # Илья Ивашко # Александр Зверев # Маккензи Макдональд # Фотофакт

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