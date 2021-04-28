Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене

В первом сете игра шла настолько на равных, что спортсмены не отдали друг другу ни одной подачи, и даже на тай-брейке дошли до счета 6:6. Но в конце концов чаша весов все же склонилась на сторону американца. А вот вторая партия развивалась уже совсем по другому сценарию – Илья справился за 25 минут, позволив Макдональду взять всего гейм. Почти такая же судьба постигла и решающий сет – Ивашко снова не оставил сопернику шансов. В итоге 6:7, 6:1, 6:2, в четвертьфинале турнира в Мюнхене белорус сыграет с первым сеяным соревнований – хозяином кортов Александром Зверевым.