Баскетбол. «Импульс-БГУИР» обыграл «Рубон» и стал последним полуфиналистом ЧБ

В первом раунде плей-офф серии игрались до двух побед, и пара «Импульса» и витебского «Рубона» стала единственной, в которой для определения сильнейшего понадобились все три игры. Решающий матч, проходивший в Минске, вышел наиболее напряженным. Первая четверть осталась за хозяевами – плюс 6, но два следующих отрезка взяли гости, и перед финальной десятиминуткой на пару очков впереди был именно «Рубон». Однако решающая четверть у витеблян не задалась, «северяне» набрали только 10 баллов, минчане – на семь больше. Итоговый счет – 80:75.