Баскетбол. «Импульс-БГУИР» обыграл «Рубон» и стал последним полуфиналистом ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу известны все полуфиналисты. Последним участником стадии 1/2 финала стал минский «Импульс-БГУИР», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу известны все полуфиналисты. Последним участником стадии 1/2 финала стал минский «Импульс-БГУИР», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом раунде плей-офф серии игрались до двух побед, и пара «Импульса» и витебского «Рубона» стала единственной, в которой для определения сильнейшего понадобились все три игры. Решающий матч, проходивший в Минске, вышел наиболее напряженным. Первая четверть осталась за хозяевами – плюс 6, но два следующих отрезка взяли гости, и перед финальной десятиминуткой на пару очков впереди был именно «Рубон». Однако решающая четверть у витеблян не задалась, «северяне» набрали только 10 баллов, минчане – на семь больше. Итоговый счет – 80:75.
В 1/2 финала «Импульс-БГУИР» сразится с клубом «Цмоки-Минск», вторую полуфинальную пару составили могилевский «Борисфен» и «Гродно-93».