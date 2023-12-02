Трое белорусов попали в топ-20 Кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске состоялись две гонки преследования в рамках второго этапа Кубка России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин лидер нашей сборной Антон Смольский занял пятое место. Он допустил три промаха, что не позволило занять место на пьедестале. В топ-20 попали еще два белоруса: Максим Воробей финишировал 13-м, Иван Тулатин – 17-м.

У женщин лучшей из отечественных спортсменок стала Анна Сола. Она убегала на дистанцию 11-й. Но быстрый ход позволил сократить отставание от лидера. После первого огневого рубежа Анна поднялась на четвертую позицию, а после второй стрельбы и вовсе возглавила протокол. Однако затем белоруска промахнулась трижды и финишировала шестой.