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Баскетбол. Белоруски U16 обыграли сверстниц из Кыргызстана на турнире в Минске

02 декабря 2023 14:54
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В Минске продолжаются международные соревнования по баскетболу памяти Владимира Рыженкова. Турнир традиционный и проводится в 26-й раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Белоруски U16 обыграли сверстниц из Кыргызстана на турнире в Минске-1

За награды борются команды юношей и девушек до 16 лет из четырех стран. 2 декабря на площадке Республиканского училища олимпийского резерва прошла встреча с участием наших баскетболисток. Белоруски были сильнее сверстниц из Кыргызстана с уверенны счетом – 98:44. Накануне они также одолел дружину Азербайджана.

В 18:45 наши юноши сыграют с краснодарскими баскетболистами. 3 декабря отечественные команды завершат турнир матчами с российскими сборными.

# Баскетбол # Фотофакт

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