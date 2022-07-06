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Три медали взяли белорусы на чемпионате по велогонкам на шоссе, который проходит в Минске

06 июля 2022 18:32
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Новости Беларуси. И еще один турнир с участием сильнейших спортсменов Беларуси и России стартовал в Минске. Речь про открытый чемпионат страны по велогонкам на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Три медали взяли белорусы на чемпионате по велогонкам на шоссе, который проходит в Минске-1

Утренняя соревновательная сессия была отдана на откуп молодежи. Были разыграны несколько комплектов медалей в индивидуальных гонках на время. Среди юниорок не знала равных Полина Конрад. В турнире юниоров победил Кирилл Гуцко. Среди андеров вне конкуренции тоже была наша Алина Абраменко. Также в расписании турнира смешанная командная эстафета и групповая гонка.  

# Велоспорт # Полина Конрад # Кирилл Гуцко # Алина Абраменко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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