Три медали взяли белорусы на чемпионате по велогонкам на шоссе, который проходит в Минске

Новости Беларуси. И еще один турнир с участием сильнейших спортсменов Беларуси и России стартовал в Минске. Речь про открытый чемпионат страны по велогонкам на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утренняя соревновательная сессия была отдана на откуп молодежи. Были разыграны несколько комплектов медалей в индивидуальных гонках на время. Среди юниорок не знала равных Полина Конрад. В турнире юниоров победил Кирилл Гуцко. Среди андеров вне конкуренции тоже была наша Алина Абраменко. Также в расписании турнира смешанная командная эстафета и групповая гонка.