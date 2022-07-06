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Минспорта о подготовке к Играм стран СНГ: есть уже свой снегогенератор, трак, обувь для лыж

06 июля 2022 14:38
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Впервые Игры стран СНГ пройдут в Беларуси в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат соревнований изменен – их примет каждый регион нашей страны, чтобы туристы смогли увидеть как можно больше белорусских городов. Об этом заявили министры спорта Беларуси и России во время подписания трех договоров о сотрудничестве.

Минспорта о подготовке к Играм стран СНГ: есть уже свой снегогенератор, трак, обувь для лыж-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
У нас сегодня есть уже снегогенератор, свой мы делаем, трак мы свой делаем сегодня, обувь делаем для лыж свою. Поэтому весь спектр зимнего инвентаря для лыжников, у нас потихонечку уже налаживается это производство. Нас сегодня интересует в первую очередь для стрельбы мелкокалиберные боеприпасы, винтовки. Это мы сегодня совместно с Российской Федерацией – у них свой опыт есть, мы свой опыт нарабатываем. Санкции дают определенные возможности. Надо двигаться вперед, не стоять на месте. И чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше.

Игры СНГ впервые пройдут в Беларуси. Как это прокомментировал минспорта России? Читайте далее.

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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