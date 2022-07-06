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Тяжелоатлетка Дарья Наумова взяла золото на Открытом чемпионате России. Белоруске не было равных

06 июля 2022 14:08
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Второй день открытого чемпионата России по тяжелой атлетике вновь получился результативным для белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе россыпь наград, в том числе и золото.

Тяжелоатлетка Дарья Наумова взяла золото на Открытом чемпионате России. Белоруске не было равных-1

Вне конкуренции в весовой категории до 76 килограммов оказалась Дарья Наумова. Белоруска взяла золото с большим запасом. Свои притязания на высшее место на пьедестале наша спортсменка обозначила еще в первом упражнении. А во втором легко обошла конкуренток и гарантировала себе золото после первой же попытки. Но на этом Наумова не остановилась и во второй раз зафиксировала штангу весом 128 килограммов. А итоговая сумма чемпионки составила 228 килограммов.

Тяжелоатлетка Дарья Наумова взяла золото на Открытом чемпионате России. Белоруске не было равных-4

Вице-чемпионом соревнований стал наш Егор Попов, у него серебро. По третьей сумме баллов набрали Дина Сазановец и Илья Жерновский. Таким образом, на данный момент у сборной Беларуси уже есть семь медалей.

# Тяжелая атлетика # Дарья Наумова # Егор Попов # Дина Сазановец # Илья Жерновский # Фотофакт

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