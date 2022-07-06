Игры СНГ впервые пройдут в Беларуси. Как это прокомментировал минспорта России?

Впервые игры стран СНГ пройдут в Беларуси в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат соревнований изменен – их примет каждый регион нашей страны, чтобы туристы смогли увидеть как можно больше белорусских городов. Об этом заявили министры спорта Беларуси и России во время подписания трех договоров о сотрудничестве.

Документы определяют план совместных спортивных и физкультурных мероприятий, а также учебно-тренировочных сборов на базах обоих государств. К тому же, министерства договорились сотрудничать по вопросу борьбы с допингом в спорте. Стороны подчеркнули: важно, чтобы взаимодействие не ограничивалось на уровне национальных сборных команд, необходимо привлечь к партнерству клубные и университетские команды Беларуси и России, развивать массовый спорт.



Готовы делиться и своими наработками. В том числе, по актуальному вопросу импортозамещения. В нашей стране есть опыт производства инвентаря для лыжероллеров, в Телеханах налажено изготовление лыж, которые можно поставлять для школ и спортсменов первого уровня. В России также немало производств инвентаря, необходимого для наших спортсменов.

Олег Матыцин, министр спорта России:

Мы открыты для того, чтобы делиться этими наработками. Задача одна – мы Союзное государство, и мы должны всем демонстрировать конструктивный подход и в то же время принципиальный наш подход по защите истинных ценностей спорта. Мы не закрываемся от международного сообщества, несмотря на санкции, мы готовы активно взаимодействовать с теми странами, которые поддерживают нашу позицию по недопустимости политизации спорта, дискриминации спортсменов. Прежде всего это страны БРИКС, страны Шанхайской организации сотрудничества, страны СНГ.